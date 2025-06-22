США підтвердили координацію з Ізраїлем перед ударами по Ірану
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Сполучені Штати координували з Ізраїлем операцію проти Ірану, яка була керована та очолювана США. Ізраїль успішно знищив іранські пускові установки.
Сполучені Штати обговорювали з Ізраїлем операцію проти Ірану. Ізраїль мав успіх у знищенні іранських пускових установок, однак самі удари були керовані та очолювані США. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу у Пентагоні передає УНН.
Безумовно, Ізраїль мав неймовірний успіх, особливо на початку, і продовжує його використовувати у зниженні іранського потенціалу, зниженні стану іранських пускових установок
За його словами, Ізраїль діє ефективно та скоординовано.
Було неймовірно спостерігати за тим, чого зміг досягти наш союзник Ізраїль, і, безумовно, відбулися розмови
Гегсет зазначає, що генерал, який керував цією операцією, "тісно співпрацював у сфері захисту Ізраїлю протягом багатьох років". Але саме цей удар був "керований та очолюваний США".
США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану22.06.25, 15:30 • 1106 переглядiв