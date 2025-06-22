США підтвердили координацію з Ізраїлем перед ударами по Ірану

Сполучені Штати обговорювали з Ізраїлем операцію проти Ірану. Ізраїль мав успіх у знищенні іранських пускових установок, однак самі удари були керовані та очолювані США. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу у Пентагоні передає УНН.

Безумовно, Ізраїль мав неймовірний успіх, особливо на початку, і продовжує його використовувати у зниженні іранського потенціалу, зниженні стану іранських пускових установок - сказав Гегсет.

За його словами, Ізраїль діє ефективно та скоординовано.

Було неймовірно спостерігати за тим, чого зміг досягти наш союзник Ізраїль, і, безумовно, відбулися розмови - повідомив він.

Гегсет зазначає, що генерал, який керував цією операцією, "тісно співпрацював у сфері захисту Ізраїлю протягом багатьох років". Але саме цей удар був "керований та очолюваний США".

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