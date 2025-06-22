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США підтвердили координацію з Ізраїлем перед ударами по Ірану

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Сполучені Штати координували з Ізраїлем операцію проти Ірану, яка була керована та очолювана США. Ізраїль успішно знищив іранські пускові установки.

США підтвердили координацію з Ізраїлем перед ударами по Ірану

Сполучені Штати обговорювали з Ізраїлем операцію проти Ірану. Ізраїль мав успіх у знищенні іранських пускових установок, однак самі удари були керовані та очолювані США. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час брифінгу у Пентагоні передає УНН.

Безумовно, Ізраїль мав неймовірний успіх, особливо на початку, і продовжує його використовувати у зниженні іранського потенціалу, зниженні стану іранських пускових установок

 - сказав Гегсет.

За його словами, Ізраїль діє ефективно та скоординовано.

Було неймовірно спостерігати за тим, чого зміг досягти наш союзник Ізраїль, і, безумовно, відбулися розмови

- повідомив він. 

Гегсет зазначає, що генерал, який керував цією операцією, "тісно співпрацював у сфері захисту Ізраїлю протягом багатьох років". Але саме цей удар був "керований та очолюваний США". 

США заявили про "приголомшливий успіх" ударів по Ірану та знищення ядерної програми Тегерану22.06.25, 15:30 • 1106 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Піт Гегсет
Ізраїль
Пентагон
Сполучені Штати Америки
Іран
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