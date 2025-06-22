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США подтвердили координацию с Израилем перед ударами по Ирану

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министр обороны США Пит Гегсет подтвердил, что Соединенные Штаты координировали с Израилем операцию против Ирана, которая была управляема и возглавляема США. Израиль успешно уничтожил иранские пусковые установки.

США подтвердили координацию с Израилем перед ударами по Ирану

Соединенные Штаты обсуждали с Израилем операцию против Ирана. Израиль имел успех в уничтожении иранских пусковых установок, однако сами удары были управляемы и возглавляемы США. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время брифинга в Пентагоне, передает УНН.

Безусловно, Израиль имел невероятный успех, особенно в начале, и продолжает его использовать в снижении иранского потенциала, снижении состояния иранских пусковых установок

 - сказал Хегсет.

По его словам, Израиль действует эффективно и скоординированно.

Было невероятно наблюдать за тем, чего смог достичь наш союзник Израиль, и, безусловно, состоялись разговоры

- сообщил он. 

Хегсет отмечает, что генерал, который руководил этой операцией, "тесно сотрудничал в сфере защиты Израиля на протяжении многих лет". Но именно этот удар был "управляемый и возглавляемый США". 

США заявили о "потрясающем успехе" ударов по Ирану и уничтожении ядерной программы Тегерана22.06.25, 15:30 • 766 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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Пит Хегсетх
Израиль
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