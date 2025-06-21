Ізраїльські ВПС здійснили масовані удари по ракетних установках Ірану - ЦАХАЛ

$41.690.06
47.860.04
ukenru
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
16:46 • 15478 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 48170 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 124745 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 121677 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 72549 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 89001 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Ексклюзив
20 червня, 08:20 • 85343 перегляди
Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість
20 червня, 07:30 • 69112 перегляди
Всесвітній день біженців: скільки українців мають тимчасовий захист у ЄС
Ексклюзив
20 червня, 06:41 • 45766 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
20 червня, 06:00 • 38468 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+14°
3м/с
85%
751мм
Популярнi новини
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок20 червня, 13:19 • 26767 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 28044 перегляди
Проблеми з якістю черешні в Україні призвели до зниження цін на неї 16:22 • 3856 перегляди
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 18140 перегляди
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується - ЗМІ18:24 • 4326 перегляди
Публікації
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 124745 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 121677 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 74976 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 124447 перегляди
Маніпуляція під виглядом реформи: як "Дарниця" прикривається боротьбою з "аптечною мафією"20 червня, 09:10 • 129561 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Disney лідирує в касових зборах у США з $1,1 млрд, Warner Bros прямує до мільярда16:30 • 18178 перегляди
Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового20 червня, 13:58 • 28114 перегляди
Coldplay перевидає культові альбоми на платівках, виготовлених з перероблених пластикових пляшок20 червня, 13:19 • 26818 перегляди
Опубліковано рейтинг 50-ти найкращих ресторанів світу 2025 року20 червня, 11:44 • 36197 перегляди
Дочка Іванки Трамп вразила Білий дім у маминій сукні за 2 тисячі доларів20 червня, 10:45 • 43690 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
TikTok
Instagram
Truth Social

Ізраїльські ВПС здійснили масовані удари по ракетних установках Ірану - ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Армія оборони Ізраїлю 20 червня здійснила повітряну операцію в Ірані, завдавши ударів по ракетних установках. Близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю використали понад 30 боєприпасів по балістичних установках на заході Ірану.

Ізраїльські ВПС здійснили масовані удари по ракетних установках Ірану - ЦАХАЛ

Увечері 20 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила про продовження повітряної операції в Ірані. Завдано ударів по пускових ракетних установках. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛу.

За останні години близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану

- йдеться у дописі ЦАХАЛ.

Уточнюється, що під час нової серії ударів по пускових установках із балістичними ракетами використовували понад 30 боєприпасів. 

Нагадаємо

Тисячі людей у країнах Близького Сходу вийшли на протести, засуджуючи дії Ізраїлю та США після ударів Ізраїлю по Ірану. Демонстранти скандували гасла проти обох країн та висловлювали солідарність з іранським урядом.

Європейські дипломати закликали Іран продовжити ядерні переговори з США20.06.25, 22:07 • 848 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9