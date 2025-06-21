Ізраїльські ВПС здійснили масовані удари по ракетних установках Ірану - ЦАХАЛ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю 20 червня здійснила повітряну операцію в Ірані, завдавши ударів по ракетних установках. Близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю використали понад 30 боєприпасів по балістичних установках на заході Ірану.
Увечері 20 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила про продовження повітряної операції в Ірані. Завдано ударів по пускових ракетних установках. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛу.
За останні години близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану
Уточнюється, що під час нової серії ударів по пускових установках із балістичними ракетами використовували понад 30 боєприпасів.
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Тисячі людей у країнах Близького Сходу вийшли на протести, засуджуючи дії Ізраїлю та США після ударів Ізраїлю по Ірану. Демонстранти скандували гасла проти обох країн та висловлювали солідарність з іранським урядом.
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