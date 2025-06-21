Ізраїльські ВПС здійснили масовані удари по ракетних установках Ірану - ЦАХАЛ

Увечері 20 червня Армія оборони Ізраїлю повідомила про продовження повітряної операції в Ірані. Завдано ударів по пускових ракетних установках. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал ЦАХАЛу.

За останні години близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по пускових ракетних установках на заході Ірану - йдеться у дописі ЦАХАЛ.

Уточнюється, що під час нової серії ударів по пускових установках із балістичними ракетами використовували понад 30 боєприпасів.

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Тисячі людей у країнах Близького Сходу вийшли на протести, засуджуючи дії Ізраїлю та США після ударів Ізраїлю по Ірану. Демонстранти скандували гасла проти обох країн та висловлювали солідарність з іранським урядом.

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