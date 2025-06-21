ВВС Израиля нанесли массированные удары по ракетным установкам Ирана - ЦАХАЛ
Киев • УНН
Армия обороны Израиля 20 июня осуществила воздушную операцию в Иране, нанеся удары по ракетным установкам. Около 15 истребителей ВВС Израиля использовали более 30 боеприпасов по баллистическим установкам на западе Ирана.
Вечером 20 июня Армия обороны Израиля сообщила о продолжении воздушной операции в Иране. Нанесены удары по пусковым ракетным установкам. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа.
За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана
Уточняется, что во время новой серии ударов по пусковым установкам с баллистическими ракетами использовали более 30 боеприпасов.
Напомним
Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на протесты, осуждая действия Израиля и США после ударов Израиля по Ирану. Демонстранты скандировали лозунги против обеих стран и выражали солидарность с иранским правительством.
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