ВВС Израиля нанесли массированные удары по ракетным установкам Ирана - ЦАХАЛ

Вечером 20 июня Армия обороны Израиля сообщила о продолжении воздушной операции в Иране. Нанесены удары по пусковым ракетным установкам. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа.

За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Уточняется, что во время новой серии ударов по пусковым установкам с баллистическими ракетами использовали более 30 боеприпасов.

Напомним

Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на протесты, осуждая действия Израиля и США после ударов Израиля по Ирану. Демонстранты скандировали лозунги против обеих стран и выражали солидарность с иранским правительством.

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