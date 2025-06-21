ВВС Израиля нанесли массированные удары по ракетным установкам Ирана - ЦАХАЛ

$41.690.06
47.860.04
ukenru
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
16:46 • 15287 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 47352 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 123991 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 71963 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 88775 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 85242 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69103 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 45757 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Эксклюзив
20 июня, 06:00 • 38467 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 46509 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+14°
3.9м/с
77%
751мм
Популярные новости
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 36066 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 74749 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 27843 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду16:30 • 17951 просмотра
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снижается - СМИ18:24 • 4052 просмотра
публикации
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 123991 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 74775 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 124345 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 129451 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 88775 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Герман Галущенко
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду16:30 • 17970 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 27866 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 36083 просмотра
Дочь Иванки Трамп поразила Белый дом в мамином платье за 2 тысячи долларов20 июня, 10:45 • 43612 просмотра
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 73942 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram

ВВС Израиля нанесли массированные удары по ракетным установкам Ирана - ЦАХАЛ

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Армия обороны Израиля 20 июня осуществила воздушную операцию в Иране, нанеся удары по ракетным установкам. Около 15 истребителей ВВС Израиля использовали более 30 боеприпасов по баллистическим установкам на западе Ирана.

ВВС Израиля нанесли массированные удары по ракетным установкам Ирана - ЦАХАЛ

Вечером 20 июня Армия обороны Израиля сообщила о продолжении воздушной операции в Иране. Нанесены удары по пусковым ракетным установкам. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛа.

За последние часы около 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам на западе Ирана

- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Уточняется, что во время новой серии ударов по пусковым установкам с баллистическими ракетами использовали более 30 боеприпасов. 

Напомним

Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на протесты, осуждая действия Израиля и США после ударов Израиля по Ирану. Демонстранты скандировали лозунги против обеих стран и выражали солидарность с иранским правительством.

Европейские дипломаты призвали Иран продолжить ядерные переговоры с США20.06.25, 22:07 • 694 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9