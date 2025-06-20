В Ірані, Іраку, Лівані та Ємені відбуваються масові протести через удари Ізраїлю по Ірану

Тисячі людей вийшли на акції протесту після ударів Ізраїлю по Ірану, засудивши дії Ізраїлю та США. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Деталі

У п’ятницю, після молитов, у містах Близького Сходу пройшли масштабні акції протесту. Демонстранти скандували гасла проти Ізраїлю та США, тримали портрети командирів, загиблих з початку конфлікту, а також прапори Ірану та ліванського угруповання "Хезболла".

Це п’ятниця солідарності та опору іранської нації по всій країні – сказав ведучий новин іранського державного телебачення.

Я пожертвую своїм життям за свого лідера – йшлося на одному з банерів, що мав на увазі верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У Тегерані імам Мохаммед Джавад Хадж Алі Акбарі заявив під час молитви, що Ізраїль діє з "відчаю".

Вони розв’язали психологічну війну, щоб налаштувати народ країни проти уряду. Їхні плани були точними, але їхні розрахунки були смішні – зазначив імам.

Протести за країнами

Іран

Акції відбулися в Тегерані, Тебрізі та Ширазі. Демонстранти несли прапори та портрети загиблих командирів.

Ірак

Тисячі прихильників шиїтського лідера Муктади Садра вийшли на вулиці Багдада та інших міст.

Ні Ізраїлю! Ні Америці! – скандували учасники в районі Садр-Сіті.

У Куфі мітингарі підпалили прапори Ізраїлю та США.

Ліван

У південних передмістях Бейрута на протест вийшли сотні прихильників "Хезболли". Люди несли прапори Ірану, Лівану та "Хезболли", портрети Хаменеї.

Ємен

У столиці Сані та інших регіонах десятки тисяч людей протестували за ініціативою хуситів.

Нагадаємо

Конфлікт загострився після атаки Ізраїлю на Іран, яка стала відповіддю на попередні атаки Тегерана. Іран відповів ракетним ударом.