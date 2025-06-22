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Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти

Киев • УНН

 • 6288 просмотра

Парламент Ирана рекомендовал закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти; теперь решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Это касается около 20% мирового спроса на нефть и газ.

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти

Парламент Ирана рекомендовал закрыть Ормузский пролив до окончательного решения Хаменеи. Передает УНН со ссылкой на Al Arabiya и EIA.

Детали

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива. Теперь окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Решение о закрытии пролива, через который проходит около 20% мирового спроса на нефть и газ, еще не является окончательным.

Контекст

Исламская консультативная ассамблея, парламент Ирана, рекомендовала в эту субботу закрыть Ормузский пролив, один из главных торговых и экономических коридоров мира, в ответ на атаку Соединенных Штатов на ядерные объекты страны. Окончательное решение будет за Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. 

Дополнение

Высший совет национальной безопасности Ирана должен принять окончательное решение о закрытии Ормузского пролива, сообщило в воскресенье иранское Press TV.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил в воскресенье СМИ, что этот вопрос стоит на повестке дня и "будет сделано, когда это будет необходимо".

Справка

Ормузский пролив - ключевая точка, через которую проходит 20% нефти.

Пролив, расположенный между Оманом и Ираном, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его ключевая особенность заключается в том, что он достаточно широк и глубок, чтобы через него могли проходить огромные танкеры или СПГ-танкеры, перевозящие сырую нефть, нефтепродукты или природный газ.

В течение первого квартала 2025 года через пролив ежедневно проходило в среднем 20,1 миллиона баррелей нефти (почти 20% мирового потребления). Об этом свидетельствуют данные EIA (Управление энергетической информации США -  Energy Information Administration). 

Данные за прошлый год - почти 20,3 миллиона баррелей в среднем.  

Через пролив протекают большие объемы нефти, и существует очень мало альтернатив для вывоза сырой нефти из пролива, если он закроется

- говорится в отчете EIA.

В том же документе  Energy Information Administration указывается, что до атаки США, "напряженность в регионе не повлияла на транспорт, цена барреля сырой нефти марки Brent выросла за последние недели". 

Напомним

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане, четыре подготовленные ракетные пусковые установки и военные объекты.

Армия обороны Израиля 20 июня осуществила воздушную операцию в Иране, нанеся удары по ракетным установкам.

Президент США Дональд Трамп, который объявил о "очень успешных атаках" по Ирану.

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Соединенные Штаты координировали с Израилем операцию против Ирана, которая была управляема и возглавляема США.

США заявили о "потрясающем успехе" ударов по Ирану и уничтожении ядерной программы Тегерана22.06.25, 15:30 • 1118 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Пит Хегсетх
Израиль
Дональд Трамп
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