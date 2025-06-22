Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти
Киев • УНН
Парламент Ирана рекомендовал закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти; теперь решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Это касается около 20% мирового спроса на нефть и газ.
Парламент Ирана рекомендовал закрыть Ормузский пролив до окончательного решения Хаменеи. Передает УНН со ссылкой на Al Arabiya и EIA.
Детали
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива. Теперь окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана. Решение о закрытии пролива, через который проходит около 20% мирового спроса на нефть и газ, еще не является окончательным.
Контекст
Исламская консультативная ассамблея, парламент Ирана, рекомендовала в эту субботу закрыть Ормузский пролив, один из главных торговых и экономических коридоров мира, в ответ на атаку Соединенных Штатов на ядерные объекты страны. Окончательное решение будет за Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.
Дополнение
Высший совет национальной безопасности Ирана должен принять окончательное решение о закрытии Ормузского пролива, сообщило в воскресенье иранское Press TV.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Эсмаил Косари заявил в воскресенье СМИ, что этот вопрос стоит на повестке дня и "будет сделано, когда это будет необходимо".
Справка
Ормузский пролив - ключевая точка, через которую проходит 20% нефти.
Пролив, расположенный между Оманом и Ираном, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Его ключевая особенность заключается в том, что он достаточно широк и глубок, чтобы через него могли проходить огромные танкеры или СПГ-танкеры, перевозящие сырую нефть, нефтепродукты или природный газ.
В течение первого квартала 2025 года через пролив ежедневно проходило в среднем 20,1 миллиона баррелей нефти (почти 20% мирового потребления). Об этом свидетельствуют данные EIA (Управление энергетической информации США - Energy Information Administration).
Данные за прошлый год - почти 20,3 миллиона баррелей в среднем.
Через пролив протекают большие объемы нефти, и существует очень мало альтернатив для вывоза сырой нефти из пролива, если он закроется
В том же документе Energy Information Administration указывается, что до атаки США, "напряженность в регионе не повлияла на транспорт, цена барреля сырой нефти марки Brent выросла за последние недели".
Напомним
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по десяткам целей в Иране, включая ядерный объект в Исфахане, четыре подготовленные ракетные пусковые установки и военные объекты.
Армия обороны Израиля 20 июня осуществила воздушную операцию в Иране, нанеся удары по ракетным установкам.
Президент США Дональд Трамп, который объявил о "очень успешных атаках" по Ирану.
Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Соединенные Штаты координировали с Израилем операцию против Ирана, которая была управляема и возглавляема США.
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