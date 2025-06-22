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Новый скандал вокруг комплекса "Жовтень": Кауфман получил контроль после странного тендера

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Нацагентство по управлению активами (АРМА) провело тендер на управление арестованным комплексом "Жовтень" в Конча-Заспе, вызвав новый скандал. Победителем стало ООО "Компания Константа 2020", связанное с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом, который уже системно захватывает прилегающие территории.

Новый скандал вокруг комплекса "Жовтень": Кауфман получил контроль после странного тендера

Вокруг арестованного комплекса "Жовтень" в Конча-Заспе, что под Киевом, разгорелся новый скандал. Речь идет о попытке передать объект в управление одесскому бизнесмену Борису Кауфману - на фоне системного захвата им прилегающих территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТСН.

Детали

Сообщается, что 2 июня 2025 года Нацагентство по управлению активами (АРМА) объявило в системе Prozorro тендер на определение управляющего санаторием. Участие в отборе принимают только две компании — структуры, связанные с Борисом Кауфманом и львовским бизнесменом Игорем Кривецким.

По данным ТСН, Кривецкий видит в "Жовтне" не самостоятельный объект, а дополнение к элитному пятизвездочному комплексу, прибыль от которого для бюджета ограничивается ежемесячной суммой в 158 тыс. грн. При этом он является владельцем ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал", которое, согласно открытым данным, несет убытки уже не первый год.

А Кауфман заявил об участии в тендере через ООО "Компания Константа 2020". Как отмечается в публикации, между участниками, вероятно, существовала предварительная договоренность: компания Кривецкого подала стартовое предложение с вознаграждением управляющего в 300 тыс. грн (30%), тогда как компания Кауфмана предложила значительно меньше — 29 тыс. грн (2,9%). При этом ни одна из сторон не изменила своего предложения во время торгов.

По информации журналистов, целью такой стратегии было оттолкнуть других потенциальных участников от участия: "соучастники готовились сбивать конкурентов, для чего ООО "Компания Константа 2020" должно было сразу спустить цену на дно, чтобы всем другим возможным участникам тендера управление санаторием стало неинтересным". При этом отсутствие публичной промоции тендера со стороны АРМА лишь облегчило реализацию такой схемы.

Однако не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. Поскольку одессита больше интересует территория вокруг для застройки, то было решено, что корпуса санатория заберет львовянин 

- добавляется в материале.

В итоге победителем торгов стало ООО "Компания Константа 2020", связанное с Борисом Кауфманом.

Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог20.06.25, 16:11 • 124381 просмотр

Авторы публикации также обращают внимание на серьезные проблемы со стороны АРМА, в частности: агентство до сих пор не урегулировало расхождение между оценочной стоимостью объекта (60,7 млн грн) и его реальной рыночной ценой (944,7 млн грн); не возобновило арест и контроль над 12 объектами санатория, которые, по данным журналистов, остаются в распоряжении ООО "Девелопмент Солюшн"; не приобщилось к делу о банкротстве ООО "Клинический санаторий "Жовтень"", на котором до сих пор находится основное имущество комплекса — от холодильников и мебели до медоборудования, лодок и автомобилей.

Вместо того, чтобы возродить санаторий и превратить его в мощный центр реабилитации для военных и гражданских, пострадавших от войны, чиновники АРМА третий год подряд закрывают глаза на все, "крышуют" схемы по дерибану столичной земли и помогают серым кардиналам и криминальным авторитетам из Одесской и Львовской областей воплощать бизнес-проекты за грязные деньги 

- резюмирует издание.

Дело о завладении аэропортом "Одесса": ВАКС увеличил залог для бизнесмена Кауфмана до 180 млн грн 22.11.23, 21:43 • 18763 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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