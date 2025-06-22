Новий скандал довкола комплексу "Жовтень": Кауфман отримав контроль після дивного тендеру

Довкола арештованого комплексу "Жовтень" у Конча-Заспі, що під Києвом, розгорівся новий скандал. Йдеться про спробу передати об’єкт в управління одеському бізнесмену Борису Кауфману - на тлі системного захоплення ним прилеглих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТСН.

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Повідомляється, що 2 червня 2025 року Нацагентство з управління активами (АРМА) оголосило в системі Prozorro тендер на визначення управителя санаторію. Участь у відборі беруть лише дві компанії — структури, пов’язані з Борисом Кауфманом та львівським бізнесменом Ігорем Кривецьким.

За даними ТСН, Кривецький бачить у "Жовтні" не самостійний об’єкт, а додаток до елітного п’ятизіркового комплексу, прибуток від якого для бюджету обмежується щомісячною сумою у 158 тис. грн. При цьому він є власником ТОВ "Медичний центр "Едем Медікал", яке, згідно з відкритими даними, несе збитки вже не перший рік.

А Кауфман заявив про участь у тендері через ТОВ "Компанія Константа 2020". Як зазначається у публікації, між учасниками, ймовірно, існувала попередня домовленість: компанія Кривецького подала стартову пропозицію з винагородою управителя у 300 тис. грн (30%), тоді як компанія Кауфмана запропонувала значно менше — 29 тис. грн (2,9%). Водночас жодна зі сторін не змінила своєї пропозиції під час торгів.

За інформацією журналістів, метою такої стратегії було відштовхнути інших потенційних учасників від участі: "співучасники готувалися збивати конкурентів, для чого ТОВ "Компанія Константа 2020" мало одразу спустити ціну на дно, щоб всім іншим можливим учасникам тендеру управління санаторієм стало нецікавим". При цьому відсутність публічної промоції тендеру з боку АРМА лише полегшила реалізацію такої схеми.

Однак не все так очевидно, як здається на перший погляд. Оскільки одесита більше цікавить територія навколо для забудови, то було вирішено, що корпуси санаторію забере львів’янин - додається в матеріалі.

У підсумку переможцем торгів стало ТОВ "Компанія Константа 2020", пов’язане з Борисом Кауфманом.

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Автори публікації також звертають увагу на серйозні проблеми з боку АРМА, зокрема: агентство досі не врегулювало розбіжність між оціночною вартістю об’єкта (60,7 млн грн) і його реальною ринковою ціною (944,7 млн грн); не поновило арешт і контроль над 12 об’єктами санаторію, які, за даними журналістів, залишаються у розпорядженні ТОВ "Девелопмент Солюшн"; не долучилося до справи про банкрутство ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень"", на якому досі перебуває основне майно комплексу — від холодильників і меблів до медобладнання, човнів і автомобілів.

Замість того, щоб відродити санаторій та перетворити його на потужний центр реабілітації для військових та цивільних, які постраждали від війни, чиновники АРМА третій рік поспіль закривають очі на все, "кришують" схеми з дерибану столичної землі та допомагають сірим кардиналам і кримінальним авторитетам з Одещини та Львівщини втілювати бізнес-проєкти за брудні гроші - резюмує видання.

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