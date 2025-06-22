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Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
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16:24 • 2216 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
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Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня

Киев • УНН

 • 2194 просмотра

Эта неделя принесет как личные, так и глобальные события, сосредоточившись на Новолунии в Раке, которое активизирует темы рода и безопасности. Важные аспекты с Сатурном и Нептуном могут вызвать обострение конфликтов.

Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня

Неделя с 23 по 29 июня будет насыщенна контрастными событиями — как на личном уровне, так и на глобальном. Планетные аспекты формируют одновременно и мощные возможности, и глубокие вызовы. Что нас ждет в это время - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Мы входим в неделю новолуния, которое станет точкой запуска важных процессов — как видимых, так и скрытых

- рассказала Базиленко. 

Новолуние в Раке — 25 июня, 13:32 по Киеву

Ключевое событие недели — новолуние в знаке Рака. Оно активизирует темы рода, дома, национальной принадлежности, безопасности, внутренней опоры. В это время мы особенно остро испытываем потребность в эмоциональной стабильности, связи с семьей, землей, родиной.

Это новолуние рождается под знаковым соединением Солнца, Луны и Юпитера в Раке, которое будет заметным в течение всей недели. Такой аспект несет большую силу — возможности, поддержку, масштабные инициативы, особенно если они связаны с заботой, защитой, национальными ценностями или родовыми традициями.

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Напряжение и развилка: квадратура к Сатурну и Нептуну

Однако одновременно это же соединение формирует напряженную квадратуру к Сатурну и Нептуну в Овне. Это — конфликт между верой и системой, между мечтой и реальностью, между народом и властью. Такой аспект длится уже вторую неделю, но именно сейчас он закладывает фундамент на следующие две недели после новолуния.

Это влияние может привести к обострению национальных конфликтов, размыванию суверенитета отдельных государств, активизации сепаратистских настроений или протестов. Все это — результат глубокого напряжения между стремлением сохранить идентичность и давлением глобальных изменений. В некоторых странах это может проявиться как внешнее давление, а в некоторых — как внутренний бунт, срежиссированный или спонтанный.

Присутствие Нептуна указывает на закулисную игру, влияние спецслужб, информационные войны.

Марс в Деве: точность и лечение

Начиная с 22 июня, Марс переходит в знак Девы, и на этой неделе формирует гармоничные аспекты к Солнцу и Юпитеру. Это прекрасное время для:

• медицинских процедур и обследований,

• ремонтов, уборки, обновления пространства,

• запуска практических дел и здоровых привычек.

Меркурий во Льве с 26 июня: голос становится громче

С 26 июня Меркурий переходит в знак Льва — наши мысли становятся ярче, увереннее, громче.

Успешный аспект к Урану дает шанс на инсайты, прорывы в коммуникации, нестандартные идеи. В эти дни могут звучать важные публичные заявления, запускаться информационные волны, происходить перелом в восприятии важных новостей.

Ритмы Луны

• До 6:45 25 июня Луна в знаке Близнецов, что придает эмоциям подвижность, любопытство, желание общаться.

• с 6:45 25 июня до 9:00 27 июня — Луна в Раке: повышенная эмоциональность, чувствительность, желание защиты и тишины.

• с 9:00 27 июня до 14:45 29 июня — Луна во Льве: активизируется желание проявить себя, быть увиденным, заявить о своих правах.

• с 14:45 29 июня — Луна в Деве: настрой на порядок, заземление, наведение порядка в быту.

"Вывод: точка невозврата — или новый старт

Мир входит в переломный этап, когда коллективная память, родовые коды, национальное достоинство и право на свою землю становятся центром напряжения и силы одновременно. Для кого-то это будет время растерянности, для других — время исцеления и осознания, к чему я принадлежу на самом деле.

Мы все — в точке выбора: укрепить свои корни или потерять ориентиры.

Слушайте свое сердце. Поддерживайте тех, кто рядом. И будьте теми, кто несет свет сквозь глубочайшие трещины времени", - указала Базиленко. 

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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