Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня

Тиждень із 23 по 29 червня буде насичений контрастними подіями — як на особистому рівні, так і на глобальному. Планетні аспекти формують одночасно і потужні можливості, і глибокі виклики. Що на нас чекає в цей час - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Ми входимо у тиждень нового Місяця, що стане точкою запуску важливих процесів — як видимих, так і прихованих - розповіла Базиленко.

Новий Місяць у Раку — 25 червня, 13:32 за Києвом

Ключова подія тижня — новолуння у знаку Рака. Воно активізує теми роду, дому, національної приналежності, безпеки, внутрішньої опори. У цей час ми особливо гостро відчуваємо потребу в емоційній стабільності, зв’язку з сім’єю, землею, батьківщиною.

Це новолуння народжується під знаковим з’єднанням Сонця, Місяця та Юпітера в Раку, яке буде помітним протягом усього тижня. Такий аспект несе велику силу — можливості, підтримку, масштабні ініціативи, особливо якщо вони пов’язані з турботою, захистом, національними цінностями або родовими традиціями.

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Напруження і роздоріжжя: квадратура до Сатурна і Нептуна

Проте одночасно це ж з’єднання формує напружену квадратуру до Сатурна і Нептуна в Овні. Це — конфлікт між вірою і системою, між мрією і реальністю, між народом і владою. Такий аспект триває вже другий тиждень, але саме зараз він закладає фундамент на наступні два тижні після новолуння.

Цей вплив може призвести до загострення національних конфліктів, розмиття суверенітету окремих держав, активізації сепаратистських настроїв або протестів. Усе це — результат глибокого напруження між прагненням зберегти ідентичність і тиском глобальних змін. У деяких країнах це може проявитися як зовнішній тиск, а в деяких — як внутрішній бунт, зрежисований або спонтанний.

Присутність Нептуна вказує на закулісну гру, вплив спецслужб, інформаційні війни.

Марс у Діві: точність і лікування

Починаючи з 22 червня, Марс переходить у знак Діви, і цього тижня формує гармонійні аспекти до Сонця та Юпітера. Це прекрасний час для:

• медичних процедур і обстежень,

• ремонтів, прибирання, оновлення простору,

• запуску практичних справ і здорових звичок.

Меркурій у Леві з 26 червня: голос стає гучнішим

З 26 червня Меркурій переходить у знак Лева — наші думки стають яскравішими, упевненішими, гучними.

Успішний аспект до Урана дає шанс на інсайти, прориви в комунікації, нестандартні ідеї. У ці дні можуть звучати важливі публічні заяви, запускатись інформаційні хвилі, відбуватись перелом у сприйнятті важливих новин.

Ритми Місяця

• До 6:45 25 червня Місяць у знаку Близнюків, що надає емоціям рухливість, цікавість, бажання спілкуватись.

• з 6:45 25 червня до 9:00 27 червня — Місяць у Раку: підвищена емоційність, чутливість, бажання захисту й тиші.

• з 9:00 27 червня до 14:45 29 червня — Місяць у Леві: активізується бажання проявити себе, бути побаченим, заявити про свої права.

• з 14:45 29 червня — Місяць у Діві: настрій на порядок, заземлення, наведення ладу в побуті.

"Висновок: точка неповернення — або новий старт

Світ входить у переламний етап, коли колективна пам’ять, родові коди, національна гідність і право на свою землю стають центром напруження і сили водночас. Для когось це буде час розгубленості, для інших — час зцілення і усвідомлення, до чого я належу насправді.

Ми всі — в точці вибору: зміцнити свої корені або втратити орієнтири.

Слухайте своє серце. Підтримуйте тих, хто поруч. І будьте тими, хто несе світло крізь найглибші тріщини часу", - вказала Базиленко.

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