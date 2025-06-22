$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
16:24 • 6822 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
15:59 • 18768 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
15:12 • 26112 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 47559 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 136415 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 122703 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 219526 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 126795 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 138629 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 286045 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.1м/с
61%
747мм
Популярнi новини
Українська DeepStrike на території рф у 15 разів перевищує витрати на ураження - Сирський22 червня, 09:02 • 22442 перегляди
Скандал у Конча-Заспі: санаторій «Жовтень» можуть віддати Кауфману - ЗМІ22 червня, 09:22 • 47394 перегляди
Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою12:44 • 18258 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти13:42 • 88897 перегляди
Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення 15:39 • 10372 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 219521 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 286038 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 240315 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 170683 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 219732 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 54820 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 136405 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 60117 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 64257 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 71069 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня

Київ • УНН

 • 6456 перегляди

Цей тиждень принесе як особисті, так і глобальні події, зосереджуючись на Новому місяці в Раку, який активізує теми роду та безпеки. Важливі аспекти з Сатурном і Нептуном можуть викликати загострення конфліктів.

Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня

Тиждень із 23 по 29 червня буде насичений контрастними подіями — як на особистому рівні, так і на глобальному. Планетні аспекти формують одночасно і потужні можливості, і глибокі виклики. Що на нас чекає в цей час - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Ми входимо у тиждень нового Місяця, що стане точкою запуску важливих процесів — як видимих, так і прихованих

- розповіла Базиленко. 

Новий Місяць у Раку — 25 червня, 13:32 за Києвом

Ключова подія тижня — новолуння у знаку Рака. Воно активізує теми роду, дому, національної приналежності, безпеки, внутрішньої опори. У цей час ми особливо гостро відчуваємо потребу в емоційній стабільності, зв’язку з сім’єю, землею, батьківщиною.

Це новолуння народжується під знаковим з’єднанням Сонця, Місяця та Юпітера в Раку, яке буде помітним протягом усього тижня. Такий аспект несе велику силу — можливості, підтримку, масштабні ініціативи, особливо якщо вони пов’язані з турботою, захистом, національними цінностями або родовими традиціями.

Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня22.06.25, 10:59 • 47082 перегляди

Напруження і роздоріжжя: квадратура до Сатурна і Нептуна

Проте одночасно це ж з’єднання формує напружену квадратуру до Сатурна і Нептуна в Овні. Це — конфлікт між вірою і системою, між мрією і реальністю, між народом і владою. Такий аспект триває вже другий тиждень, але саме зараз він закладає фундамент на наступні два тижні після новолуння.

Цей вплив може призвести до загострення національних конфліктів, розмиття суверенітету окремих держав, активізації сепаратистських настроїв або протестів. Усе це — результат глибокого напруження між прагненням зберегти ідентичність і тиском глобальних змін. У деяких країнах це може проявитися як зовнішній тиск, а в деяких — як внутрішній бунт, зрежисований або спонтанний.

Присутність Нептуна вказує на закулісну гру, вплив спецслужб, інформаційні війни.

Марс у Діві: точність і лікування

Починаючи з 22 червня, Марс переходить у знак Діви, і цього тижня формує гармонійні аспекти до Сонця та Юпітера. Це прекрасний час для:

• медичних процедур і обстежень,

• ремонтів, прибирання, оновлення простору,

• запуску практичних справ і здорових звичок.

Меркурій у Леві з 26 червня: голос стає гучнішим

З 26 червня Меркурій переходить у знак Лева — наші думки стають яскравішими, упевненішими, гучними.

Успішний аспект до Урана дає шанс на інсайти, прориви в комунікації, нестандартні ідеї. У ці дні можуть звучати важливі публічні заяви, запускатись інформаційні хвилі, відбуватись перелом у сприйнятті важливих новин.

Ритми Місяця

• До 6:45 25 червня Місяць у знаку Близнюків, що надає емоціям рухливість, цікавість, бажання спілкуватись.

• з 6:45 25 червня до 9:00 27 червня — Місяць у Раку: підвищена емоційність, чутливість, бажання захисту й тиші.

• з 9:00 27 червня до 14:45 29 червня — Місяць у Леві: активізується бажання проявити себе, бути побаченим, заявити про свої права.

• з 14:45 29 червня — Місяць у Діві: настрій на порядок, заземлення, наведення ладу в побуті.

"Висновок: точка неповернення — або новий старт

Світ входить у переламний етап, коли колективна пам’ять, родові коди, національна гідність і право на свою землю стають центром напруження і сили водночас. Для когось це буде час розгубленості, для інших — час зцілення і усвідомлення, до чого я належу насправді.

Ми всі — в точці вибору: зміцнити свої корені або втратити орієнтири.

Слухайте своє серце. Підтримуйте тих, хто поруч. І будьте тими, хто несе світло крізь найглибші тріщини часу", - вказала Базиленко. 

Свято Івана Купала: вінки, стрибки через вогонь та інші традиції головного літнього свята20.06.25, 16:29 • 4792 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9