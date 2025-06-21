$41.690.00
47.860.00
ukenru
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
09:38 • 3576 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
07:00 • 28008 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 44951 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 82357 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 167027 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 86461 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 94497 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 87502 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
20 июня, 07:30 • 69738 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС
Эксклюзив
20 июня, 06:41 • 46209 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
96%
749мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз21 июня, 03:34 • 21134 просмотра
На Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более трех суток (видео)04:26 • 22130 просмотра
Министр обороны Италии сомневается в целесообразности дальнейшего существования НАТО05:27 • 14275 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 21460 просмотра
Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Исфахане07:56 • 27648 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года07:00 • 28025 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 167034 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 89879 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 138928 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 134793 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Дэвид Лэмми
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения07:34 • 11262 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"06:19 • 21681 просмотра
Disney лидирует по кассовым сборам в США с $1,1 млрд, Warner Bros приближается к миллиарду20 июня, 16:30 • 27109 просмотра
Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20 июня, 13:58 • 35548 просмотра
Опубликован рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2025 года20 июня, 11:44 • 38455 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
The Economist
Шахед-136

Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором

Киев • УНН

 • 3106 просмотра

21 июня 2025 года Президент Украины В. Зеленский подписал Указ №416/2025. Этим указом Руслана Андреевича Кравченко назначен Генеральным прокурором.

Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором, соответствующий указ №416/2025 от 21 июня размещен на сайте Президента, пишет УНН.

Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором

- говорится в тексте президентского указа.

Дополнение

Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора 17 июня.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого - начальником Киевской областной военной администрации.

Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал следователем, позднее - старшим следователем, Севастопольской прокуратуры. Выполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и приговора его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9