Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором, соответствующий указ №416/2025 от 21 июня размещен на сайте Президента, пишет УНН.

Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором - говорится в тексте президентского указа.

Дополнение

Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора 17 июня.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого - начальником Киевской областной военной администрации.

Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Биографическая справка

Руслан Кравченко, родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал следователем, позднее - старшим следователем, Севастопольской прокуратуры. Выполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и приговора его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен председателем Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.