Sony разрабатывает портативную консоль для конкуренции с Nintendo и Microsoft
Киев • УНН
Sony разрабатывает новую портативную игровую консоль для конкуренции с Nintendo и Microsoft. Устройство будет иметь нативный запуск игр без необходимости в Wi-Fi и ожидается через три года.
Компания Sony работает над разработкой портативной консоли, чтобы конкурировать с Nintendo и Microsoft. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.
Детали
СМИ сообщают, что компания Sony разрабатывает консоль, чтобы конкурировать с Nintendo и Microsoft на рынке портативных игр, и, вероятно, через три года выпустит ее.
В следующем году ожидается выпуск следующего поколения консоли Switch от одной из ведущих фигур в индустрии карманных игр Nintendo. Свой прототип портативной консоли Xbox также разрабатывает компания Microsoft. Однако выпуск этого устройства, по словам генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, ожидается «через годы».
Однако, компания Sony не желает оставаться позади и будет опираться на PlayStation Portal: восьмидюймовое игровое устройство, выпущенное в прошлом году, которое беспроводно транслирует игры PS5 из облака, но изначально должно было работать как отдельное устройство. Новое устройство позволит играть в игры нативно, а не через Wi-Fi, что потенциально расширит аудиторию Sony и сделает ее игры более доступными.
Напомним
Президент Sony сообщил об успешных продажах PlayStation 5 Pro, несмотря на высокую цену. Компания достигла 77,7 млн продаж игр и увеличила базу пользователей PlayStation Network до 116 млн.
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