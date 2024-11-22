S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
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Киев  •  УНН

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Украинский разработчик GSC Game World объявил о продаже миллиона копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра также доступна в Game Pass и обогнала Counter-Strike 2 по продажам в Steam.

Украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World сообщил в третий день после релиза, что было продано уже миллион копий игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, пишет УНН.

Детали

"Неудивительно, что в Зоне немного тесновато. Было продано миллион копий, и гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass. Это только начало нашего незабываемого приключения. Сердце Чернобыля излучается сильнее от каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!" - указали разработчики в X.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян21 нояб. 2024, 10:56 • 117196 просмотров

Напомним

20 ноября в 18:00 состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую ждали 12 лет. Игра уже обогнала Counter-Strike 2 по продажам в Steam и стоит от 1399 до 2549 гривен.

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 221 нояб. 2024, 15:25 • 86813 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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