S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

Украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World сообщил в третий день после релиза, что было продано уже миллион копий игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, пишет УНН.

Детали

"Неудивительно, что в Зоне немного тесновато. Было продано миллион копий, и гораздо больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass. Это только начало нашего незабываемого приключения. Сердце Чернобыля излучается сильнее от каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!" - указали разработчики в X.

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Напомним

20 ноября в 18:00 состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которую ждали 12 лет. Игра уже обогнала Counter-Strike 2 по продажам в Steam и стоит от 1399 до 2549 гривен.

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