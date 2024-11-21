«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2
Киев • УНН
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал масштабный ажиотаж среди украинских игроков, что привело к замедлению интернета в стране. Из-за высоких технических требований игры многие пользователи столкнулись с проблемами установки.
Видеоигра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» от GSC Game World наконец-то вышла, позволив игрокам окунуться в постапокалиптический мир. Однако из-за высоких технических требований многие не смогли ее установить, а ажиотаж повлек за собой снижение скорости интернета в Украине.
УНН собрал мемы и шутки о выходе самой ожидаемой игры 2024 года.
Детали
Ажиотаж вокруг долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 до сих пор не утихает, наоборот, баги и сопутствующие события лишь подливают масла в огонь.
Так, в сети «Х», пользователи активно шутят, что даже ядерный удар не остановит их, чтобы поиграть в сталкера.
Также, много мемов возникло из-за высоких технических требований для установки игры на ПК.
Ннаиболее распространенной шуткой является то, что украинцы «положили» интернет всего за несколько часов.
Массовая загрузка STALKER 2 вызвала проблемы с интернетом в Украине20 нояб. 2024, 20:37 • 43822 просмотра
Напомним,
УНН собрало для вас первые отзывы заядлых геймеров и любителей о «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl».