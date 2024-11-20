Массовая загрузка STALKER 2 вызвала проблемы с интернетом в Украине

ukenru
Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
16:33 • 39393 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
16:19 • 58113 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 105714 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 113652 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 104406 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 127689 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 153335 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 125627 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 136022 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137871 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 100498 просмотра
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 101618 просмотра
Израиль не закроет посольство в Киеве, несмотря на угрозу атаки

Израиль не закроет посольство в Киеве, несмотря на угрозу атаки

 • 38250 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 106214 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

 • 42052 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

15:16 • 36505 просмотра
публикации
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 105717 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 106214 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 113653 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 127689 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 153335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

Самая дорогая улица для шопинга в мире теперь в Милане: какие города обогнала

16:37 • 19702 просмотра
Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

Первый хедлайнер на Coachella 2025 определен: кто им станет

15:31 • 22695 просмотра
Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

Блейк Лайвли изменила финал нового "Дэдпула" одним замечанием

15:16 • 36505 просмотра
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

 • 100498 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

 • 101987 просмотра
Актуальное
Массовая загрузка STALKER 2 вызвала проблемы с интернетом в Украине

Массовая загрузка STALKER 2 вызвала проблемы с интернетом в Украине

Киев  •  УНН

 • 1515 просмотра

Read in English

После релиза STALKER 2 украинские провайдеры сообщили о перегрузке магистральных каналов из-за массовой загрузки игры. Пользователи по всей стране испытывают значительное снижение скорости интернета.

После выхода долгожданной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl в Украине наблюдались значительные проблемы с интернет-соединением. Об этом сообщает Itc, передает УНН.

Детали

В ответ на жалобы пользователей, одесский провайдер "Тенет" заявил, что большое количество одновременных загрузок игры перегрузило внешние магистральные каналы. Это повлекло заметное замедление доступа к интернет-ресурсам и онлайн-сервисам, в частности игр и IPTV. Компания отметила, что работает над решением проблемы, совместно с магистральными операторами, чтобы стабилизировать ситуацию.

Еще один крупный провайдер, "Триолан", также подтвердил проблему, отметив, что снижение скорости интернета наблюдается по всей стране. По словам компании, причина - повышенная нагрузка на каналы из-за массовой загрузки STALKER 2.

Не обошло это и саму игру - пользователи сообщают о длительных задержках во время загрузки STALKER 2, несмотря на высокие скорости интернета. Проблемы с доступом к серверам ощущаются на всех платформах.

К счастью, провайдеры уже активно работают над устранением технических неполадок, поэтому украинцы могут надеяться на восстановление стабильной работы сети в ближайшие часы.

Для геймеров, которые еще не успели загрузить игру, остаются только терпение и надежда на скорое возвращение привычной скорости интернета.

Дипфейки, боты, русская музыка и компьютерные игры: в Украине создали мини-сериал, противодействующий дезинформации30 сент. 2024, 17:15 • 20264 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоТехнологии
ukrainaУкраина