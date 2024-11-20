Массовая загрузка STALKER 2 вызвала проблемы с интернетом в Украине
Киев • УНН
После релиза STALKER 2 украинские провайдеры сообщили о перегрузке магистральных каналов из-за массовой загрузки игры. Пользователи по всей стране испытывают значительное снижение скорости интернета.
После выхода долгожданной игры STALKER 2: Heart of Chornobyl в Украине наблюдались значительные проблемы с интернет-соединением. Об этом сообщает Itc, передает УНН.
Детали
В ответ на жалобы пользователей, одесский провайдер "Тенет" заявил, что большое количество одновременных загрузок игры перегрузило внешние магистральные каналы. Это повлекло заметное замедление доступа к интернет-ресурсам и онлайн-сервисам, в частности игр и IPTV. Компания отметила, что работает над решением проблемы, совместно с магистральными операторами, чтобы стабилизировать ситуацию.
Еще один крупный провайдер, "Триолан", также подтвердил проблему, отметив, что снижение скорости интернета наблюдается по всей стране. По словам компании, причина - повышенная нагрузка на каналы из-за массовой загрузки STALKER 2.
Не обошло это и саму игру - пользователи сообщают о длительных задержках во время загрузки STALKER 2, несмотря на высокие скорости интернета. Проблемы с доступом к серверам ощущаются на всех платформах.
К счастью, провайдеры уже активно работают над устранением технических неполадок, поэтому украинцы могут надеяться на восстановление стабильной работы сети в ближайшие часы.
Для геймеров, которые еще не успели загрузить игру, остаются только терпение и надежда на скорое возвращение привычной скорости интернета.
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