Дипфейки, боты, русская музыка и компьютерные игры: в Украине создали мини-сериал, противодействующий дезинформации

В Украине создали мини-сериал, противодействующий дезинформации, ведь россияне распространяют дезинформацию, в частности через блогеров, ботов, заказные статьи и даже детские видеоигры. Об этом сообщил инициатор проекта Богдан Тимощук, передает УНН.

Тимощук отметил, что российская спецоперация "Майдан - 3" буквально происходит на наших глазах: враги знают самые уязвимые точки украинцев и апеллируют к ним через блогеров, ботов, заказные статьи и даже детские видеоигры, поляризуя украинское общество.

Чтобы украинцы внимательнее следили за своим инфопространством, в Украине отсняли мини-сериал о дезинформации. Он показывает, как даже в самых бытовых ситуациях российская пропаганда и ИПСО влияют на мышление людей и видоизменяют украинскую культуру.

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По его словам, сериал состоит из пяти коротких серий, которые заставляют зрителей внимательно присмотреться к своему инфопространству. Для них подготовили не просто скучные истории, а смоделировали действительно жизненные ситуации, в которых каждый узнает себя или близких. Это и влияние гиперболизированной подачи новостей на людей зрелого возраста, и прослушивание русской музыки, которая не только спонсирует войну, а размывает украинскую культуру, и дипфейки президентских обращений, и даже враждебное информационное внушение детям через видеоигры.

"Многие украинцы до сих пор не осознают насколько сильно российская пропаганда и ИПСО на них влияют. Ежедневно мы контактируем с десятками пророссийских нарративов, распространяем их не только репостами в соцсетях, но и на кухне среди семьи. Если вы думаете, что это происходит только в последние годы - к сожалению, нет! Активное информационное воздействие на нас оказывают еще с 2014 года: информационные пузыри, ботофермы, мягкая сила культуры - все это действенное оружие в войне против украинцев", - сказал лидер мнений и инициатор проекта Богдан Тимощук.

К съемкам каждой серии присоединились лидеры мнений, в частности Маша Ефросинина, Тимур и Инна Мирошниченко, Наталья Островская, Анатолий Анатолич, Юла, Евгений Пронин, а также профессиональные актеры.

Сериал можно посмотреть на официальном сайте Киевского городского совета.

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