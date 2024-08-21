В Украине опровергли вброс рф о завозе мобильных крематориев в Сумы для сожжения россиян с Курщины

«Новости» которые распространяют российские Telegram-каналы о том, что в Сумы завезли мобильные крематории шведского и итальянского производства, с помощью которых украинская власть планирует уничтожить тысячи тел погибших военных в курской области - дезинформация и вброс. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Ложь: в Сумы завезли мобильные крематории шведского и итальянского производства, с помощью которых украинская власть планирует уничтожить тысячи тел погибших военных в курской области. Такую новость тиражируют z-ресурсы в Telegram - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая то, что подобные вбросы сопровождаются фото на фоне зимней погоды, сама тема «использования крематориев в ВСУ» активно поддерживается в течение всего полномасштабного вторжения.

Центр стратегических коммуникаций напоминает, что к примеру, в сентябре 2023 года пропаганда «привозила» такие крематории в количестве 200 единиц. Но из Германии.

Учитывая такие пропагандистские темпы, в Европе скоро не останется вообще мобильных крематориев, при этом именно Россия активно их использует и этому есть соответствующие доказательства. Так, по состоянию на апрель 2022 года, по данным Главного управления разведки МО Украины, во временно оккупированном Мариуполе работало 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских - информирует Центр стратегических коммуникаций.

Также использование таких крематориев фиксировали и на территории Черниговской области и в городе Новоайдар Луганской области.

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