Новые фейки рф о событиях в курской области: "американская ЧВК" и "Киевская киностудия"

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнаружил новую волну фейков российской пропаганды о событиях в курской области рф. Распространяются утверждения о якобы ложных видео с гуманным отношением украинских военных к гражданскому населению в рф и якобы участии в операции "боевиков американской частной военной компании". Об этом сообщает УНН.

Детали

ЦПД зафиксировал очередную волну дезинформационных публикаций вокруг таких тем:

«Фильм с Киевской киностудии».

Как сообщается, россияне продолжают отрицать гуманное отношение украинских военных к гражданскому населению и называют все видео об этом фейками. Так произошло и с распространившимся в сети видеороликом об украинском военном, который угостил местную женщину консервами. ru-пропаганда заявила, что женщина на видео - актриса из Чернигова, а снимала ролик некая "Киевская киностудия".

«Американская ЧВК».

Пропагандисты распространили сообщение основателя компании Forward Observation Group, который обнародовал в соцсети фото военных в курской области, и заявили об участии в операции "боевиков американской частной военной компании". На самом деле, как указали в ЦПД, Forward Observation Group не является частным военным подрядчиком, это консалтинговая компания по вопросам безопасности и тактической подготовки, которая продает тактическое снаряжение. В то же время распространяются рассказы якобы жителей курской области, которые рассказывают, что якобы видели иностранных наемников среди украинских военных.

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«Снятые с трупов кресты».

Боевики подразделения "ахмат", которые неоднократно опозорились своим участием в боях на TikTok-фронтах, обнародовали видео якобы пленного украинца, в вещах которого нашли нательные кресты. В "ахмате", пытаясь демонизировать ВСУ, заявили, будто эти кресты были сняты с тел убитых россиян.

«НАТО готовило украинских военных к курской операции».

Вражеские медиа распространяют фото "сертификата о прохождении учений в Германии", который якобы нашли в телефоне одного из пленных украинцев. Таким образом пропаганда продолжает искать способы обвинить западные государства в причастности к операции ВСУ в курской области.

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