Новые фейки рф о событиях в курской области: "американская ЧВК" и "Киевская киностудия"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  115704 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  115722 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  103488 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112914 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108355 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  153300 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  271986 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  256351 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  304909 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  287745 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  57794 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  71020 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  110778 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  106466 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  105310 просмотра
Актуальное
Новые фейки рф о событиях в курской области: "американская ЧВК" и "Киевская киностудия"

Новые фейки рф о событиях в курской области: "американская ЧВК" и "Киевская киностудия"

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 10:29  •  10248 просмотра

Read in English

Центр противодействия дезинформации обнаружил новую волну российских фейков о событиях в курской области. Пропаганда распространяет ложные утверждения об участии американской ЧВК и отрицает гуманное отношение украинских военных.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнаружил новую волну фейков российской пропаганды о событиях в курской области рф. Распространяются утверждения о якобы ложных видео с гуманным отношением украинских военных к гражданскому населению в рф и якобы участии в операции "боевиков американской частной военной компании". Об этом сообщает УНН.

Детали 

ЦПД зафиксировал очередную волну дезинформационных публикаций вокруг таких тем:

  •  «Фильм с Киевской киностудии».

Как сообщается, россияне продолжают отрицать гуманное отношение украинских военных к гражданскому населению и называют все видео об этом фейками. Так произошло и с распространившимся в сети видеороликом об украинском военном, который угостил местную женщину консервами. ru-пропаганда заявила, что женщина на видео - актриса из Чернигова, а снимала ролик некая "Киевская киностудия".

  •  «Американская ЧВК».

Пропагандисты распространили сообщение основателя компании Forward Observation Group, который обнародовал в соцсети фото военных в курской области, и заявили об участии в операции "боевиков американской частной военной компании". На самом деле, как указали в ЦПД, Forward Observation Group не является частным военным подрядчиком, это консалтинговая компания по вопросам безопасности и тактической подготовки, которая продает тактическое снаряжение. В то же время распространяются рассказы якобы жителей курской области, которые рассказывают, что якобы видели иностранных наемников среди украинских военных.

Командувач ПС ЗСУ показав кадри роботи винищувача на Курському напрямку авіабомбою AASM Hammer20 августа 2024, 07:09 • 24607 просмотров

  •  «Снятые с трупов кресты».

Боевики подразделения "ахмат", которые  неоднократно опозорились своим участием в боях на TikTok-фронтах, обнародовали видео якобы пленного украинца, в вещах которого нашли нательные кресты. В "ахмате", пытаясь демонизировать ВСУ, заявили, будто эти кресты были сняты с тел убитых россиян.

  •  «НАТО готовило украинских военных к курской операции».

 Вражеские медиа распространяют фото "сертификата о прохождении учений в Германии", который якобы нашли в телефоне одного из пленных украинцев. Таким образом пропаганда продолжает искать способы обвинить западные государства в причастности к операции ВСУ в курской области.

Українців попередили про кібератаки з використанням теми "військовополонених з Курського напрямку"19 августа 2024, 13:38 • 18353 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаНовости Мира
Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  60907 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  78488 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  111491 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  111872 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  113184 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  104137 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  88962 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76210 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  62971 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
19 августа 2024, 08:29  •  67343 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Популярные

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108355 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112914 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  103488 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  115722 просмотра
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  115704 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  153300 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  271986 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  256351 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  304909 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  287745 просмотра

Война

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1471 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2647 просмотра
На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

  •  3626 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  4795 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  7993 просмотра

политика

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1471 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2647 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  4795 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  7993 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  8682 просмотра

Война

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1471 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2647 просмотра
На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

  •  3626 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  4795 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  7993 просмотра

политика

Рада легализовала трофейное оружие

Рада легализовала трофейное оружие

  •  1471 просмотра
Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  2647 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  4795 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  7993 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  8682 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  6295 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  107888 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106428 просмотра

Экономика

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

  •  7977 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  12177 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  12592 просмотра
Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

  •  13869 просмотра
Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

  •  14628 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  11927 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108365 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112923 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  45397 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  33587 просмотра