Командующий ВС ВСУ показал кадры работы истребителя на Курском направлении авиабомбой AASM Hammer
Киев • УНН
Авиация ВСУ ежедневно атакует вражеские цели на Курском направлении. Украинские истребители используют управляемые авиабомбы AASM Hammer, которые Франция будет поставлять по 50 штук ежемесячно до конца 2024 года.
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео работы украинского истребителя на Курском направлении авиабомбой AASM Hammer, пишет УНН.
Детали
"Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. На видео - украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer", - сообщил Олещук в Telegram.
Дополнение
Во Франции заявили, что будут поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer (A2SM) до конца 2024 года.