Франція постачатиме Україні щомісяця близько 50 керованих авіабомб до кінця року

У Франції заявили, що будуть постачати Україні щомісяця близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM) до кінця 2024 року. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, якого цитують L`Express та Le Figaro, передає УНН.

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Міністр оголосив про постачання близько п'ятдесяти ракет класу "земля-повітря" A2SM щомісяця з січня протягом року. За його словами, ці ракети середньої дальності зможуть бути адаптовані до літаків радянського класу, які використовує Україна.

Також він заявив про збільшення постачання боєприпасів для артилерії до 3 тис. снарядів на місяць.

З лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня - 3000 снарядів на місяць - сказав Лекорню.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умеров з міркувань безпеки скасував запланований на четвер візит до Франції, де мав зустрітися з Себастьяном Лекорню та взяти безпосередню участь запуску "артилерійської коаліції".

Франція виробить для України 78 гармат Caesar у 2024 році – міністр оборони

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція планує підписати угоду про безпеку з Україною та розпочати постачання зброї. Макрон особисто планує лютневий візит до України, щоб завершити ці домовленості.