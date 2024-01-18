Міністр оборони України скасував візит до Франції з "міркувань безпеки"

Міністр оборони України Рустем Умеров скасував запланований на четвер візит до Франції "з міркувань безпеки". Про це повідомило Міністерство збройних сил Франції, передає УНН з посиланням на Le Monde.

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Український міністр візьме участь у відеоконференції зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню під час церемонії запуску в Парижі "артилерійської коаліції", спрямованої на посилення можливостей Києва у протистоянні з Росією. Ця коаліція, очолювана Францією і США, є одним з компонентів Контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайнська група, яка об'єднує понад 50 країн, що підтримують Київ.

Як раніше пояснювало Міністерство збройних сил Франції, "артилерійська коаліція", в якій беруть участь 23 країни, має на меті об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні - в короткостроковій і довгостроковій перспективі - мати артилерійські сили, адаптовані до потреб української армії.

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Окрім того, Умєров планував разом з Лекорню відвідати промислові майданчики компанії Nexter у Буржі, де виробляються самохідні гармати Caesar, а потім підприємство виробника ракет MBDA у Селле-Сен-Дені, ще одному місті в центральній Франції.