Міністр оборони України скасував візит до Франції з "міркувань безпеки"
Київ • УНН
Рустем Умеров мав вирушити зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню на майданчик, де виробляються гармати Caesar, оскільки Франція оголосила про виробництво 78 одиниць для України.
Міністр оборони України Рустем Умеров скасував запланований на четвер візит до Франції "з міркувань безпеки". Про це повідомило Міністерство збройних сил Франції, передає УНН з посиланням на Le Monde.
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Український міністр візьме участь у відеоконференції зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню під час церемонії запуску в Парижі "артилерійської коаліції", спрямованої на посилення можливостей Києва у протистоянні з Росією. Ця коаліція, очолювана Францією і США, є одним з компонентів Контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайнська група, яка об'єднує понад 50 країн, що підтримують Київ.
Як раніше пояснювало Міністерство збройних сил Франції, "артилерійська коаліція", в якій беруть участь 23 країни, має на меті об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні - в короткостроковій і довгостроковій перспективі - мати артилерійські сили, адаптовані до потреб української армії.
Франція виробить для України 78 гармат Caesar у 2024 році – міністр оборони18.01.24, 11:36 • 31516 переглядiв
Окрім того, Умєров планував разом з Лекорню відвідати промислові майданчики компанії Nexter у Буржі, де виробляються самохідні гармати Caesar, а потім підприємство виробника ракет MBDA у Селле-Сен-Дені, ще одному місті в центральній Франції.