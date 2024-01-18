Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"
Рустем Умеров должен был отправиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню на площадку, где производятся пушки Caesar, поскольку Франция объявила о производстве 78 единиц для Украины.
Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине средства противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы, которые, по его словам, могли бы профинансировать восстановление поврежденной инфраструктуры.
Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"
Российские войска атаковали село Боровая Изюмского района Харьковской области, повредив жилые дома, больницу и автомобиль скорой помощи.
В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу
Государственное бюро расследований (ГБР) ожидает сегодня судебного рассмотрения дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в сделке с военной одеждой на 1 миллиард гривен. Гринкевичу также выдвинуто подозрение в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов.
В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда
Штат Мэн приостановил исключение бывшего президента Дональда Трампа из президентских праймериз, пока Верховный суд не вынесет решение по соответствующему делу.
На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев
Ситуация на северной границе Украины пока стабильная, наращивание сил со стороны россии не наблюдается.
В московских аэропортах объявили план "Ковер"
Из-за плана "Ковер" в россии ограничили работу аэропорта Внуково и аэродромов Кубинка и Ермолово, что в московской области.
Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины. Он отметил, что в ситуации, когда западная помощь исчерпывается, Франция внедряет у себя режим военной экономики.
Ночная атака рф на Херсон: зафиксировано два попадания в жилые кварталы
18 января российско-иранские беспилотники атаковали жилые кварталы в Херсоне, в результате чего один человек пострадал.