Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности". Об этом сообщило Министерство вооруженных сил Франции, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Украинский министр примет участие в видеоконференции со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню во время церемонии запуска в Париже "артиллерийской коалиции", направленной на усиление возможностей Киева в противостоянии с Россией. Эта коалиция, возглавляемая Францией и США, является одним из компонентов Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как Рамштайнская группа, которая объединяет более 50 стран, поддерживающих Киев.

Как ранее объясняло Министерство вооруженных сил Франции, "артиллерийская коалиция", в которой участвуют 23 страны, имеет целью объединить усилия, чтобы помочь Украине - в краткосрочной и долгосрочной перспективе - иметь артиллерийские силы, адаптированные к потребностям украинской армии.

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Кроме того, Умеров планировал вместе с Лекорню посетить промышленные площадки компании Nexter в Бурже, где производятся самоходные пушки Caesar, а затем предприятие производителя ракет MBDA в Селле-Сен-Дени, еще одном городе в центральной Франции.