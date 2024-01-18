Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года

Во Франции заявили, что будут поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer (A2SM) до конца 2024 года. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, которого цитируют L`Express и Le Figaro, передает УНН.

Детали

Министр объявил о поставках около пятидесяти ракет класса "земля-воздух" A2SM ежемесячно с января в течение года. По его словам, эти ракеты средней дальности смогут быть адаптированы к самолетам советского класса, которые использует Украина.

Также он заявил об увеличении поставок боеприпасов для артиллерии до 3 тыс. снарядов в месяц.

С февраля 2022 года до конца 2023 года Франция поставляла в Украину 2000 снарядов в месяц, с января - 3000 снарядов в месяц - сказал Лекорню.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров по соображениям безопасности отменил запланированный на четверг визит во Францию, где должен был встретиться с Себастьяном Лекорню и принять непосредственное участие в запуске "артиллерийской коалиции".

Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция планирует подписать соглашение о безопасности с Украиной и начать поставки оружия. Макрон лично планирует февральский визит в Украину, чтобы завершить эти договоренности.