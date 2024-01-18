Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года
Франция будет поставлять Украине 50 управляемых бомб AASM Hammer ежемесячно до конца 2024 года, а также увеличит поставки артиллерийских боеприпасов до 3 000 снарядов в месяц.
Экономика рф из-за увеличения военных расходов может "перегреться" - британская разведка
Британская разведка предполагает, что экономика россии может "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону на фоне ее вторжения в Украину.
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: обвинительный акт попадет в суд в 2024 году - ГБР
Обвинительный акт по делу об авиакатастрофе в Броварах в 2023 году, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел, будет направлен в суд в 2024 году, сообщили в ГБР.
Похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги: в Запорожье разоблачили рэкетиров
В Запорожье разоблачили банду, которая занималась похищением людей и вымогательством денег под угрозой насилия. Лидера и двух членов группировки задержали.
На Таврическом направлении оккупанты активно используют бронетехнику для поддержки пехоты - Тарнавский
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупационные войска рф провели38 боевых столкновений и осуществили 924 артобстрела.
На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий
Украинские власти планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах на несколько сотен. Инициатива возникла после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что в местах, где установлены такие камеры, уровень аварийности снижается втрое.
"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата
На Полтавщине разоблачена масштабная коррупционная схема во время ремонта больницы с участием директора, местного депутата и бизнесмена. Только от одного из подрядчиков общая сумма полученных "откатов" составила более 1,2 млн гривен.
Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"
В Украине мошенники, которые выдавали себя за международный инвестиционный фонд S-Group, обманули граждан на миллионы гривен с помощью криптовалютной аферы.
Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"
Рустем Умеров должен был отправиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню на площадку, где производятся пушки Caesar, поскольку Франция объявила о производстве 78 единиц для Украины.
Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине средства противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы, которые, по его словам, могли бы профинансировать восстановление поврежденной инфраструктуры.