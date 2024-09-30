Діпфейки, боти, російська музика та компʼютерні ігри: в Україні створили мінісеріал, що протидіє дезінформації

В Україні створили мінісеріал, що протидіє дезінформації, адже росіяни поширюють дезінформацію, зокрема через блогерів, ботів, замовні статті та навіть дитячі відеоігри. Про це повідомив ініціатор проєкту Богдан Тимощук, передає УНН.

Тимощук зазначив, що російська спецоперація "Майдан – 3" буквально відбувається на наших очах: вороги знають найуразливіші точки українців і апелюють до них через блогерів, ботів, замовні статті та навіть дитячі відеоігри, поляризуючи українське суспільство.

Щоб українці пильніше стежили за своїм інфопростором, в Україні відзняли мінісеріал про дезінформацію. Він показує, як навіть у найбільш побутових ситуаціях російська пропаганда та ІПСО впливають на мислення людей та видозмінюють українську культуру.

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За його словами, серіал складається з пʼяти коротких серій, які змушують глядачів уважно придивитися до свого інфопростору. Для них підготували не просто нудні історії, а змоделювали дійсно життєві ситуації, у яких кожен пізнає себе чи близьких. Це і вплив гіперболізованої подачі новин на людей зрілого віку, і прослуховування російської музики, яка не тільки спонсорує війну, а розмиває українську культуру, і діпфейки президентських звернень, і навіть вороже інформаційне навіювання дітям через відеоігри.

"Багато українців досі не усвідомлюють наскільки сильно російська пропаганда та ІПСО на них впливають. Щодня ми контактуємо з десятками проросійських наративів, поширюємо їх не тільки репостами в соцмережах, але й на кухні серед родини. Якщо ви думаєте, що це відбувається тільки протягом останніх років – на жаль, ні! Активний інформаційний вплив на нас чинять ще з 2014 року: інформаційні бульбашки, ботоферми, мʼяка сила культури – усе це дієва зброя у війні проти українців", – сказав лідер думок та ініціатор проєкту Богдан Тимощук.

До знімань кожної серії долучилися лідери думок, зокрема Маша Єфросиніна, Тімур та Інна Мірошниченко, Наталія Островська, Анатолій Анатоліч, Юла, Євген Пронін, а також професійні актори.

Серіал можна переглянути на офіційному сайті Київської міської ради.

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