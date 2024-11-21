S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

Украинская компьютерная игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", созданная студией GSC Game World, стала одной из самых популярных в мире. УНН собрало для вас первые отзывы заядлых геймеров и любителей.

Детали

Меньше чем за сутки украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" собрала столько отзывов в мире, что трудно сосчитать.

"Даже на моем слабом ПК пошла игра, я очень доволен, спасибо ГСК! Я этого шедевра ждал еще со времен Игронавтов, и когда проект закрыли очень расстроился", - пишут пользователи STEAM.

В общем, большинство комментариев положительные, но многие жалуются на графику и оптимизацию. Разработчики обещают, что обязательно пофиксят все моменты и баги.

В комментариях даже шутят, что "это не баги - это аномалии".

По оценке Metacritic, "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" на ПК оценивается в 74 балла из 100 возможных, а вот пользователи Xbox оценивают игру на 81 балл. Это довольно ожидаемая статистика, ведь игра на ПК имеет большие технические требования.

А относительно сложности игры геймеры разделились на два лагеря.

"Включила на режим "Новичок" и только на прологе умерла 15 раз. Сложно, страшно и очень интересно", - рассказала журналисту УНН одна из пользователей игры.

Конечно же, россияне не смогли пройти мимо комментариев, ведь они много лет "присваивали" себе украинскую игру.

Стоит заметить, что русской озвучки в игре нет, только субтитры, из-за чего у россиян невероятно "подгорает", ведь "атмосфера игры утрачена".

Но, в конце концов, они все равно покупают игру, зная, что средства с продаж пойдут на ВСУ, хоть и "сквозь зубы".

Напомним

Вчера, 20 ноября, после релиза STALKER 2 украинские провайдеры сообщили о перегрузке магистральных каналов из-за массовой загрузки игры. Пользователи по всей стране ощущают значительное снижение скорости интернета.