S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян
Киев • УНН
Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила высокие оценки от геймеров, несмотря на технические проблемы. Metacritic оценил игру на 74/100 для ПК и 81/100 для Xbox, а россияне возмущены отсутствием русской озвучки.
Украинская компьютерная игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", созданная студией GSC Game World, стала одной из самых популярных в мире. УНН собрало для вас первые отзывы заядлых геймеров и любителей.
Детали
Меньше чем за сутки украинская игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" собрала столько отзывов в мире, что трудно сосчитать.
"Даже на моем слабом ПК пошла игра, я очень доволен, спасибо ГСК! Я этого шедевра ждал еще со времен Игронавтов, и когда проект закрыли очень расстроился", - пишут пользователи STEAM.
В общем, большинство комментариев положительные, но многие жалуются на графику и оптимизацию. Разработчики обещают, что обязательно пофиксят все моменты и баги.
В комментариях даже шутят, что "это не баги - это аномалии".
По оценке Metacritic, "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" на ПК оценивается в 74 балла из 100 возможных, а вот пользователи Xbox оценивают игру на 81 балл. Это довольно ожидаемая статистика, ведь игра на ПК имеет большие технические требования.
А относительно сложности игры геймеры разделились на два лагеря.
"Включила на режим "Новичок" и только на прологе умерла 15 раз. Сложно, страшно и очень интересно", - рассказала журналисту УНН одна из пользователей игры.
Конечно же, россияне не смогли пройти мимо комментариев, ведь они много лет "присваивали" себе украинскую игру.
Стоит заметить, что русской озвучки в игре нет, только субтитры, из-за чего у россиян невероятно "подгорает", ведь "атмосфера игры утрачена".
Но, в конце концов, они все равно покупают игру, зная, что средства с продаж пойдут на ВСУ, хоть и "сквозь зубы".
Напомним
Вчера, 20 ноября, после релиза STALKER 2 украинские провайдеры сообщили о перегрузке магистральных каналов из-за массовой загрузки игры. Пользователи по всей стране ощущают значительное снижение скорости интернета.