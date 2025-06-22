Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск

Виталий Саранцев, представитель командования Сухопутных войск в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что 22 июня российская армия нанесла удар по временному полигону ВСУ, на котором не проводились постоянные занятия.

Детали

Предыдущий удар был нанесен ракетой Искандер М. Херсонская область - сообщил Виталий Саранцев.

Представитель командования Сухопутных войск также указал, что вражеский удар нанесен по месту временного полигона ВСУ, на котором не проводились постоянные занятия.

Исключено для проведения специализированных занятий. Сегодня прибыли на задание - сказал Саранцев.

Напомним

Полигон ВСУ 22 июня подвергся российскому ракетному удару, что привело к гибели и ранениям военнослужащих. Сейчас известно о 3-х погибших людях.