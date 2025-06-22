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Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
15:12 • 5366 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
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Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ

Київ • УНН

 • 5304 перегляди

Російська армія 22 червня завдала удару ракетою "Іскандер М" по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині, за словами речника Сухопутних військ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці.

Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ

Віталій Саранцев, речник командування Сухопутних військ в ексклюзивному коментарі УНН повідомив, що 22 червня російська армія здійснила удар по тимчасовому полігону ЗСУ на якому не проводили постійних занять.

Деталі

Попереднього удар був завданий ракетою Іскандер М. Херсонська область

- повідомив Віталій Саранцев.

Речник командування Сухопутних військ також вказав, ворожий удар нанесено по місцю тимчасового полігону ЗСУ, на якому не проводили постійні заняття.

Виключало для проведення спеціалізованих занять. Сьогодні прибули на завдання

- сказав Саранцев.

Нагадаємо

Полігон ЗСУ 22 червня зазнав російського ракетного удару, що призвело до загиблих та поранених військовослужбовців. Наразі відомо про 3-х загиблих людей.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Сухопутні війська Збройних сил України
Херсонська область
Іскандер (ОТРК)
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