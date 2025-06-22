Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ

Віталій Саранцев, речник командування Сухопутних військ в ексклюзивному коментарі УНН повідомив, що 22 червня російська армія здійснила удар по тимчасовому полігону ЗСУ на якому не проводили постійних занять.

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Попереднього удар був завданий ракетою Іскандер М. Херсонська область - повідомив Віталій Саранцев.

Речник командування Сухопутних військ також вказав, ворожий удар нанесено по місцю тимчасового полігону ЗСУ, на якому не проводили постійні заняття.

Виключало для проведення спеціалізованих занять. Сьогодні прибули на завдання - сказав Саранцев.

Нагадаємо

Полігон ЗСУ 22 червня зазнав російського ракетного удару, що призвело до загиблих та поранених військовослужбовців. Наразі відомо про 3-х загиблих людей.