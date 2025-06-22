Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Київ • УНН
Російська армія 22 червня завдала удару ракетою "Іскандер М" по тимчасовому полігону ЗСУ на Херсонщині, за словами речника Сухопутних військ. Внаслідок атаки є загиблі та поранені військовослужбовці.
Віталій Саранцев, речник командування Сухопутних військ в ексклюзивному коментарі УНН повідомив, що 22 червня російська армія здійснила удар по тимчасовому полігону ЗСУ на якому не проводили постійних занять.
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Попереднього удар був завданий ракетою Іскандер М. Херсонська область
Речник командування Сухопутних військ також вказав, ворожий удар нанесено по місцю тимчасового полігону ЗСУ, на якому не проводили постійні заняття.
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Нагадаємо
Полігон ЗСУ 22 червня зазнав російського ракетного удару, що призвело до загиблих та поранених військовослужбовців. Наразі відомо про 3-х загиблих людей.