По полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ завдано ворожий удар: є загиблі та поранені

За офіційними повідомленням, вдалося уникнути численних втрат особового складу, - це було досягнуто відпрацьованим заходам безпеки. Разом з тим, за даними пресслужби Сухопутних військ ЗС України, внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. - інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначено, що усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців. - повідомляє канал Сухопутних військ ЗС України.

Окремо вказано, що для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.

На місці події також працюють правоохоронні органи. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.

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Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Нагадаємо

1 березня російські війська завдали ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені. Командування проводить розслідування та закликає не поширювати неперевірену інформацію.

Внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині, 4 червня, поранень зазнали 16 військовослужбовців.

російські загарбники завдали чергового удару по одному з навчальних підрозділів Збройних сил України, який дислокувався у Полтавській області.