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Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
15:12 • 5414 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
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По полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ завдано ворожий удар: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

Полігон однієї з механізованих бригад ЗСУ зазнав ракетного удару, що призвело до загиблих та поранених військовослужбовців. Завдяки заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат, постраждалим надається медична допомога.

По полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ завдано ворожий удар: є загиблі та поранені

За офіційними повідомленням, вдалося уникнути численних втрат особового складу, - це було досягнуто відпрацьованим заходам безпеки. Разом з тим, за даними пресслужби Сухопутних військ ЗС України, внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. 

- інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ. 

Зазначено, що усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. 

Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців.

- повідомляє канал Сухопутних військ ЗС України.

Окремо вказано, що для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.

На місці події також працюють правоохоронні органи. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.

Оновлення

Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Нагадаємо

1 березня російські війська завдали ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені. Командування проводить розслідування та закликає не поширювати неперевірену інформацію.

Внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині, 4 червня, поранень зазнали 16 військовослужбовців

російські загарбники завдали чергового удару по одному з навчальних підрозділів Збройних сил України, який дислокувався у Полтавській області. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Збройні сили України
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