По полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ завдано ворожий удар: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Полігон однієї з механізованих бригад ЗСУ зазнав ракетного удару, що призвело до загиблих та поранених військовослужбовців. Завдяки заходам безпеки вдалося уникнути численних втрат, постраждалим надається медична допомога.
За офіційними повідомленням, вдалося уникнути численних втрат особового складу, - це було досягнуто відпрацьованим заходам безпеки. Разом з тим, за даними пресслужби Сухопутних військ ЗС України, внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 22 червня, ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені.
Зазначено, що усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.
Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців.
Окремо вказано, що для детального з'ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗС України створено спеціальну комісію.
На місці події також працюють правоохоронні органи. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором.
Оновлення
Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.
Нагадаємо
1 березня російські війська завдали ракетного удару по підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, є загиблі та поранені. Командування проводить розслідування та закликає не поширювати неперевірену інформацію.
Внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині, 4 червня, поранень зазнали 16 військовослужбовців.
російські загарбники завдали чергового удару по одному з навчальних підрозділів Збройних сил України, який дислокувався у Полтавській області.