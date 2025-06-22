<p>По полигону одной из механизированных бригад ВСУ нанесён вражеский удар: есть погибшие и раненые</p>

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 20744 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 99001 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 104476 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 183596 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 120265 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 135323 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 261687 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
20 июня, 11:31 • 95159 просмотра
Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
Эксклюзив
20 июня, 08:30 • 96064 просмотра
"Ваша жизнь уже не будет прежней после гипноза" - гипнотерапевт Анна Каруи
Эксклюзив
20 июня, 08:20 • 89048 просмотра
Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
55%
746мм
Популярные новости
Жительница Киевщины организовала сеть проституции в Сумах: подробности22 июня, 05:47 • 35517 просмотра
Иран заявил после удара США, что настоящая война "начинается прямо сейчас" - СМИ22 июня, 06:07 • 40000 просмотра
Сумщина разворачивает систему защиты от вражеских беспилотников - ОВА22 июня, 06:50 • 19337 просмотра
Скандал в Конча-Заспе: санаторий «Жовтень» могут отдать Кауфману - СМИ09:22 • 24246 просмотра
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти13:42 • 32218 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 183596 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 261687 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 148031 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 197340 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 141001 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Энтони Альбанезе
Алексей Резников
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 40707 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 99001 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 47880 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 52852 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 60390 просмотра
Актуальное
Northrop Grumman B-2 Spirit
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Шахед-136

<p>По полигону одной из механизированных бригад ВСУ нанесён вражеский удар: есть погибшие и раненые</p>

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Полигон одной из механизированных бригад ВСУ подвергся ракетному удару, что привело к погибшим и раненым военнослужащим. Благодаря мерам безопасности удалось избежать многочисленных потерь, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

<p>По полигону одной из механизированных бригад ВСУ нанесён вражеский удар: есть погибшие и раненые</p>

По официальным сообщениям, удалось избежать многочисленных потерь личного состава – это было достигнуто благодаря отработанным мерам безопасности. Вместе с тем, по данным пресс-службы Сухопутных войск ВС Украины, в результате удара оккупантов есть погибшие и раненые, передает УНН.

Детали

Сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. 

- информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. 

Отмечено, что всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях. 

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

- сообщает канал Сухопутных войск ВС Украины.

Отдельно указано, что для детального выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия.

На месте происшествия также работают правоохранительные органы. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором.

Обновление

По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Напомним

1 марта российские войска нанесли ракетный удар по подразделению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые. Командование проводит расследование и призывает не распространять непроверенную информацию.

В результате ракетного удара по учебному полигону на Полтавщине, 4 июня, ранения получили 16 военнослужащих

российские захватчики нанесли очередной удар по одному из учебных подразделений Вооруженных сил Украины, которое дислоцировалось в Полтавской области. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9