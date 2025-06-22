<p>По полигону одной из механизированных бригад ВСУ нанесён вражеский удар: есть погибшие и раненые</p>

По официальным сообщениям, удалось избежать многочисленных потерь личного состава – это было достигнуто благодаря отработанным мерам безопасности. Вместе с тем, по данным пресс-службы Сухопутных войск ВС Украины, в результате удара оккупантов есть погибшие и раненые, передает УНН.

Детали

Сегодня, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. - информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Отмечено, что всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. - сообщает канал Сухопутных войск ВС Украины.

Отдельно указано, что для детального выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск ВС Украины создана специальная комиссия.

На месте происшествия также работают правоохранительные органы. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае нанесения повторных ракетных и воздушных ударов государством-агрессором.

Обновление

По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Напомним

1 марта российские войска нанесли ракетный удар по подразделению Сухопутных войск ВСУ, есть погибшие и раненые. Командование проводит расследование и призывает не распространять непроверенную информацию.

В результате ракетного удара по учебному полигону на Полтавщине, 4 июня, ранения получили 16 военнослужащих.

российские захватчики нанесли очередной удар по одному из учебных подразделений Вооруженных сил Украины, которое дислоцировалось в Полтавской области.