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Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
Ексклюзив
12:51 • 5130 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

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Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Київ • УНН

 • 5004 перегляди

Вчора ворог вдарив по навчальному полігону на Полтавщині ракетою “Іскандер-М”. Внаслідок атаки 16 військових отримали поранення. Триває розслідування.

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Внаслідок ракетного удару по навчальному полігону на Полтавщині вчора, 4 червня, поранень зазнали 16 військовослужбовців. Двоє з них, на жаль, померли в лікарні. Попередньо, удар було нанесено балістичною ракетою "Іскандер-М", а деталі обставин трагедії стануть відомі після завершенню роботи спеціальної комісії. Про це в коментарі УНН повідомив речник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

Поранень зазнали 16 військовослужбовців з яких два, на жаль, померли під час надання медичної допомоги

- повідомив Саранцев.

Він зазначив, що удар, попередньо, було нанесено ракетою "Іскандер-М". Окрім того, за його словами, для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію, яка вже розпочала свою роботу, а її результати можуть оприлюднені тільки по завершенню роботи.

Доповнення

Вчора, 4 червня, російські загарбники завдали чергового удару по одному з навчальних підрозділів Збройних сил України, який дислокувався у Полтавській області. Завдяки вчасно вжитим заходам вдалося уникнути трагічної загибелі військових та інших наслідків.

Армія рф вдарила по одному із навчальних підрозділів на Полтавщині: є поранені04.06.25, 15:34 • 4092 перегляди

Сьогодні, 5 червня, в.о. голови Полтавської ОДА Володимир Когут повідомив, що внаслідок ракетного удару було поранено військовослужбовців. Лікарі боролися за життя двох військових, але врятувати не вдалося.

Місцеве ЗМІ "Зміст" повідомляє, що ракетний удар по навчальному полігону забрав життя військового інструктора і досвідченого воїна Артема Куценка.

Штаб-сержант Артем Куценко, якому було 39 років, після окупації Криму 2014 року почав співпрацювати з проєктом "Медсанбат". У 2016-2017 роках виконував бойові завдання у районі Авдіївки, захищав шахту "Бутовка". Після повернення з АТО продовжив службу як інструктор тактичної медицини.

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: загинуло двоє людей05.06.25, 12:57 • 2158 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Полтавська область
Авдіївка
Збройні сили України
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