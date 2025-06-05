Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

В результате ракетного удара по учебному полигону на Полтавщине вчера, 4 июня, ранения получили 16 военнослужащих. Двое из них, к сожалению, скончались в больнице. Предварительно, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М", а детали обстоятельств трагедии станут известны после завершения работы специальной комиссии. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Ранения получили 16 военнослужащих, из которых двое, к сожалению, скончались во время оказания медицинской помощи - сообщил Саранцев.

Он отметил, что удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М". Кроме того, по его словам, для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия, которая уже начала свою работу, а ее результаты могут быть обнародованы только по завершению работы.

Дополнение

Вчера, 4 июня, российские захватчики нанесли очередной удар по одному из учебных подразделений Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в Полтавской области. Благодаря вовремя принятым мерам удалось избежать трагической гибели военных и других последствий.

Армия рф ударила по одному из учебных подразделений в Полтавской области: есть раненые

Сегодня, 5 июня, и.о. председателя Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что в результате ракетного удара были ранены военнослужащие. Врачи боролись за жизнь двух военных, но спасти не удалось.

Местное СМИ "Содержание" сообщает, что ракетный удар по учебному полигону унес жизни военного инструктора и опытного воина Артема Куценко.

Штаб-сержант Артем Куценко, которому было 39 лет, после оккупации Крыма в 2014 году начал сотрудничать с проектом "Медсанбат". В 2016-2017 годах выполнял боевые задания в районе Авдеевки, защищал шахту "Бутовка". После возвращения из АТО продолжил службу в качестве инструктора тактической медицины.

Ракетный удар по учебному полигону на Полтавщине: погибли два человека