$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли
Эксклюзив
12:51 • 4962 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 12125 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 20375 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 59645 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 45335 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 41244 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 63228 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 95071 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 62108 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 58663 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
47%
752мм
Популярные новости

россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок

5 июня, 03:29 • 21155 просмотра

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

5 июня, 04:47 • 3462 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 12100 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 32351 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 35847 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 79654 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 92401 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 152903 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 193494 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 302237 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Биньямин Нетаньяху

Криштиану Роналду

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Киев

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 35854 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 47341 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 93771 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 302219 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 162907 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

DJI Mavic

Северный поток

Нью-Йорк Таймс

Северный поток — 2

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Киев • УНН

 • 4654 просмотра

Вчера враг ударил по учебному полигону в Полтавской области ракетой "Искандер-М". В результате атаки 16 военных получили ранения. Продолжается расследование.

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

В результате ракетного удара по учебному полигону на Полтавщине вчера, 4 июня, ранения получили 16 военнослужащих. Двое из них, к сожалению, скончались в больнице. Предварительно, удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М", а детали обстоятельств трагедии станут известны после завершения работы специальной комиссии. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер командования Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Ранения получили 16 военнослужащих, из которых двое, к сожалению, скончались во время оказания медицинской помощи

- сообщил Саранцев.

Он отметил, что удар, предварительно, был нанесен ракетой "Искандер-М". Кроме того, по его словам, для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия, которая уже начала свою работу, а ее результаты могут быть обнародованы только по завершению работы.

Дополнение

Вчера, 4 июня, российские захватчики нанесли очередной удар по одному из учебных подразделений Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в Полтавской области. Благодаря вовремя принятым мерам удалось избежать трагической гибели военных и других последствий.

Армия рф ударила по одному из учебных подразделений в Полтавской области: есть раненые04.06.25, 15:34 • 4092 просмотра

Сегодня, 5 июня, и.о. председателя Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что в результате ракетного удара были ранены военнослужащие. Врачи боролись за жизнь двух военных, но спасти не удалось.

Местное СМИ "Содержание" сообщает, что ракетный удар по учебному полигону унес жизни военного инструктора и опытного воина Артема Куценко.

Штаб-сержант Артем Куценко, которому было 39 лет, после оккупации Крыма в 2014 году начал сотрудничать с проектом "Медсанбат". В 2016-2017 годах выполнял боевые задания в районе Авдеевки, защищал шахту "Бутовка". После возвращения из АТО продолжил службу в качестве инструктора тактической медицины.

Ракетный удар по учебному полигону на Полтавщине: погибли два человека05.06.25, 12:57 • 2154 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Полтавская область
Авдеевка
Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер
Крым
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9