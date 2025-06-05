Ракетный удар по учебному полигону на Полтавщине: погибли два человека
Киев • УНН
В результате ракетного удара по учебному подразделению на Полтавщине погибли двое военнослужащих. Врачи не смогли спасти их жизни.
В результате ракетного удара были ранены военнослужащие. Врачи боролись за жизнь двух военных, но спасти не удалось. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу и.о. председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.
Детали
По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, получивших ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим.
УНН передавал, что взрыв прогремел в Полтавской громаде на фоне воздушной тревоги.
По данным ОВА:
Сегодня враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской громаде.
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Президент Украины отреагировал на ночную атаку рф, подчеркнув, что россия пытается выторговать время для убийств. Он призвал к максимальным санкциям и давлению на москву.