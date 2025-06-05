Зеленський про нічну атаку рф: росія намагається виторгувати час, потрібні максимальні санкції

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну атаку рф, вказавши, що росія постійно намагається виторгувати час, щоб продовжувати вбивства, і вчергове наголосивши на необхідності "максимальних санкцій" проти держави-агресора, пише УНН.

"Сьогодні вночі росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах і показавши наслідки.

У Прилуках російський дрон влучив у будинок рятувальника, загинула його родина - МВС

росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову

За цю ніч, зі слів Президента, 103 дрони й одна балістична ракета проти України. Цілями були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Херсонщина.

Це черговий масований удар терористів - російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію