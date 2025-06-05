Зеленський про нічну атаку рф: росія намагається виторгувати час, потрібні максимальні санкції
Київ • УНН
Президент України відреагував на нічну атаку рф, наголосивши, що росія намагається виторгувати час для вбивств. Він закликав до максимальних санкцій та тиску на москву.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну атаку рф, вказавши, що росія постійно намагається виторгувати час, щоб продовжувати вбивства, і вчергове наголосивши на необхідності "максимальних санкцій" проти держави-агресора, пише УНН.
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"Сьогодні вночі росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області шістьма ударними дронами. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах і показавши наслідки.
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росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову
За цю ніч, зі слів Президента, 103 дрони й одна балістична ракета проти України. Цілями були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Херсонщина.
Це черговий масований удар терористів - російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію