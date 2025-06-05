Зеленский о ночной атаке рф: россия пытается выторговать время, нужны максимальные санкции

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду
06:46 • 3672 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 32979 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 71672 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 49561 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 50301 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 49162 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 31420 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29893 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 22053 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 22596 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
39%
753мм
Популярные новости

Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

5 июня, 00:50 • 22546 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

5 июня, 01:09 • 11839 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

5 июня, 01:21 • 69460 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

02:20 • 27429 просмотра

Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

02:33 • 8522 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 42970 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 56351 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 118117 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 159185 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 257980 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Юлия Свириденко

Линдси Грэм

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Киев

Запорожская область

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 33531 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 81322 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 257980 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 152048 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 152884 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

ЧатГПТ

Дія (сервис)

9К720 Искандер

Зеленский о ночной атаке рф: россия пытается выторговать время, нужны максимальные санкции

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Президент Украины отреагировал на ночную атаку рф, подчеркнув, что россия пытается выторговать время для убийств. Он призвал к максимальным санкциям и давлению на москву.

Зеленский о ночной атаке рф: россия пытается выторговать время, нужны максимальные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку рф, указав, что россия постоянно пытается выторговать время, чтобы продолжать убийства, и в очередной раз подчеркнув необходимость "максимальных санкций" против государства-агрессора, пишет УНН

Детали

"Сегодня ночью россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области шестью ударными дронами. Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его однолетний внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях и показав последствия.

В Прилуках российский дрон попал в дом спасателя, погибла его семья - МВД05.06.25, 09:31 • 1434 просмотра

россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова

- указал Зеленский.

За эту ночь, по словам Президента, 103 дрона и одна баллистическая ракета против Украины. Целями были Донетчина, Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Днепровщина, Херсонщина.

Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию

- подчеркнул Зеленский.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Херсонская область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9