Зеленский о ночной атаке рф: россия пытается выторговать время, нужны максимальные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку рф, указав, что россия постоянно пытается выторговать время, чтобы продолжать убийства, и в очередной раз подчеркнув необходимость "максимальных санкций" против государства-агрессора, пишет УНН.

"Сегодня ночью россия нанесла удар по Прилукам Черниговской области шестью ударными дронами. Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его однолетний внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях и показав последствия.

В Прилуках российский дрон попал в дом спасателя, погибла его семья - МВД

россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова

За эту ночь, по словам Президента, 103 дрона и одна баллистическая ракета против Украины. Целями были Донетчина, Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Днепровщина, Херсонщина.

Это очередной массированный удар террористов - российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию