В Прилуках российский дрон попал в дом спасателя, погибла его семья - МВД
Киев • УНН
Ночью российский дрон попал в дом начальника пожарной части в Прилуках, убив его жену, дочь-полицейскую и ее годовалого сына. Всего в городе погибло 5 человек, 6 ранены.
В Прилуках на Черниговщине российский дрон попал в дом начальника пожарной части, погибла его семья. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын
Детали
По словам министра, спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.
"В целом в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены", - указал он.
"Пострадали гражданские этой ночью также в Харькове. Там на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них - 4 детей", - проинформировал Клименко.
Ранее
УНН писал, что в ночь на 5 июня россияне массированно атаковали беспилотниками город Прилуки, Черниговской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере пять человек, среди которых - годовалый ребенок.