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В Прилуках российский дрон попал в дом спасателя, погибла его семья - МВД

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Ночью российский дрон попал в дом начальника пожарной части в Прилуках, убив его жену, дочь-полицейскую и ее годовалого сына. Всего в городе погибло 5 человек, 6 ранены.

В Прилуках российский дрон попал в дом спасателя, погибла его семья - МВД

В Прилуках на Черниговщине российский дрон попал в дом начальника пожарной части, погибла его семья. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

В Прилуках вражеский беспилотник попал в дом начальника местной пожарной части. Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын

- написал Клименко в соцсетях.

Детали

По словам министра, спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

"В целом в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены", - указал он.

"Пострадали гражданские этой ночью также в Харькове. Там на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 человек травмированы, среди них - 4 детей", - проинформировал Клименко.

Ранее

УНН писал, что в ночь на 5 июня россияне массированно атаковали беспилотниками город Прилуки, Черниговской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере пять человек, среди которых - годовалый ребенок.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Война
Черниговская область
Игорь Клименко
Украина
Харьков
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