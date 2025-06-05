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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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У Прилуках російський дрон влучив у будинок рятувальника, загинула його родина - МВС

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Вночі російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини в Прилуках, вбивши його дружину, доньку-поліцейську та її однорічного сина. Загалом в місті загинуло 5 людей, 6 поранено.

У Прилуках російський дрон влучив у будинок рятувальника, загинула його родина - МВС

У Прилуках на Чернігівщині російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його родина. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина. Дружина. Донька - патрульна поліцейська. І її однорічний син

- написав Клименко у соцмережах.

Деталі

За словами міністра, рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

"Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено", - вказав він.

"Постраждали цивільні цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях ворог вдарив безпілотниками по житлових кварталах. 18 людей травмовані, серед них - 4 дітей", - поінформував Клименко.

Раніше

УНН писав, що у ніч проти 5 червня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Прилуки, Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше п’ятеро людей, серед яких - однорічна дитина.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Чернігівська область
Ігор Клименко
Україна
Харків
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