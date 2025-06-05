росія атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина

Вночі 5 червня росіяни атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною. Зруйновано будинки, є поранені, виникли масштабні пожежі.

У ніч проти 5 червня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Прилуки, Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше п’ятеро людей, серед яких – однорічна дитина. Про це інформує начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН. Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу "герань") атакував місто Прилуки. - написав В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Попередньо відомо про п’ятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами - йдеться у дописі чиновника. Як уточнили в ДСНС, дитині був 1 рік і 4 місяці. За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога. Зазначається, що унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль. Нагадаємо У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова. Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф