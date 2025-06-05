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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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4 червня, 17:36 • 20876 перегляди

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росія атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Вночі 5 червня росіяни атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною. Зруйновано будинки, є поранені, виникли масштабні пожежі.

росія атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина

У ніч проти 5 червня росіяни масовано атакували безпілотниками місто Прилуки, Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше п’ятеро людей, серед яких – однорічна дитина. Про це інформує начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Сьогодні вночі ворог ударними дронами (попередньо, не менше 6 безпілотників типу "герань") атакував місто Прилуки. 

- написав В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.

Попередньо відомо про п’ятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина, яких знайшли під завалами

- йдеться у дописі чиновника.

Як уточнили в ДСНС, дитині був 1 рік і 4 місяці.

За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, також на даний час є інформація про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

Зазначається, що унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі.

Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Нагадаємо

У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова.

Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф05.06.25, 04:07 • 1944 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область
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Харків
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