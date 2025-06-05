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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Ночью 5 июня россияне атаковали Прилуки дронами, убив пять человек, включая годовалого ребенка. Разрушены дома, есть раненые, возникли масштабные пожары.

россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок

В ночь на 5 июня россияне массированно атаковали беспилотниками город Прилуки, Черниговской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере пять человек, среди которых – годовалый ребенок. Об этом информирует начальник Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Сегодня ночью враг ударными дронами (предварительно, не менее 6 беспилотников типа "герань") атаковал город Прилуки. 

- написал Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.

Предварительно известно о пяти погибших – из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами

- говорится в заметке чиновника.

Как уточнили в ГСЧС, ребенку был 1 год и 4 месяца.

По словам начальника Черниговской областной военной администрации, также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь.

Отмечается, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе.

Уничтожено два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.

Напомним

В ночь на 05 июня россия атаковала Харьков ракетами и беспилотниками. В результате обстрела есть раненые, среди них беременная женщина. Зафиксировано попадание в многоквартирные жилые дома в Слободском районе Харькова.

Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф05.06.25, 04:07 • 1878 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Шахед-136
Харьков
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