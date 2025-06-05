россия атаковала дронами Прилуки в Черниговской области: 5 погибших, среди них ребенок
Киев • УНН
Ночью 5 июня россияне атаковали Прилуки дронами, убив пять человек, включая годовалого ребенка. Разрушены дома, есть раненые, возникли масштабные пожары.
В ночь на 5 июня россияне массированно атаковали беспилотниками город Прилуки, Черниговской области. В результате обстрела погибли по меньшей мере пять человек, среди которых – годовалый ребенок. Об этом информирует начальник Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.
Сегодня ночью враг ударными дронами (предварительно, не менее 6 беспилотников типа "герань") атаковал город Прилуки.
Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.
Предварительно известно о пяти погибших – из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами
Как уточнили в ГСЧС, ребенку был 1 год и 4 месяца.
По словам начальника Черниговской областной военной администрации, также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь.
Отмечается, что в результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе.
Уничтожено два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.
Напомним
В ночь на 05 июня россия атаковала Харьков ракетами и беспилотниками. В результате обстрела есть раненые, среди них беременная женщина. Зафиксировано попадание в многоквартирные жилые дома в Слободском районе Харькова.
Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф05.06.25, 04:07 • 1878 просмотров