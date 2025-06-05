Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф

На рассвете 05 июня глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале опубликовал фото последствий вражеской ночной атаки на Харьков, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, в результате комбинированного обстрела рф пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина, дети и 93-летняя пожилая женщина.

"В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры", - добавил Синегубов.

Напомним

В ночь на 05 июня россия атаковала Харьков ракетами и беспилотниками. В результате обстрела есть раненые, среди них беременная женщина. Зафиксировано попадание в многоквартирные жилые дома в Слободском районе Харькова, горели квартиры и автомобили.

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА