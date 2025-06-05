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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В результате комбинированного обстрела Харькова пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина, дети и 93-летняя женщина. Повреждены фасады домов, выбиты стекла и разбиты квартиры.

Ночной обстрел Харькова: в ОВА показали фото последствий атаки рф

На рассвете 05 июня глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале опубликовал фото последствий вражеской ночной атаки на Харьков, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, в результате комбинированного обстрела рф пострадали 17 человек, среди которых - беременная женщина, дети и 93-летняя пожилая женщина.

"В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры", - добавил Синегубов. 

Напомним

В ночь на 05 июня россия атаковала Харьков ракетами и беспилотниками. В результате обстрела есть раненые, среди них беременная женщина. Зафиксировано попадание в многоквартирные жилые дома в Слободском районе Харькова, горели квартиры и автомобили. 

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА04.06.25, 04:18 • 27413 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
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