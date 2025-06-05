Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок комбінованого обстрілу Харкова постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка, діти та 93-річна жінка. Пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та потрощені квартири.
На cвітанку 05 червня очільник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі опублікував фото наслідків ворожої нічної атаки на Харків, передає УНН.
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За словами чиновника, внаслідок комбінованого обстрілу рф постраждали 17 людей, серед яких - вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.
"Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири", - додав Синєгубов.
Нагадаємо
У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова, палали квартири та автомобілі.
Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА04.06.25, 04:18 • 27415 переглядiв