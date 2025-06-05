Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф

На cвітанку 05 червня очільник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі опублікував фото наслідків ворожої нічної атаки на Харків, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, внаслідок комбінованого обстрілу рф постраждали 17 людей, серед яких - вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.

"Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова, палали квартири та автомобілі.

Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА