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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 14861 перегляди

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Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Внаслідок комбінованого обстрілу Харкова постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка, діти та 93-річна жінка. Пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та потрощені квартири.

Нічний обстріл Харкова: у ОВА показали фото наслідків атаки рф

На cвітанку 05 червня очільник Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі опублікував фото наслідків ворожої нічної атаки на Харків, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, внаслідок комбінованого обстрілу рф постраждали 17 людей, серед яких - вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.

"Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири", - додав Синєгубов. 

Нагадаємо

У ніч проти 05 червня росія атакувала Харків ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них вагітна жінка. Зафіксовано влучання в багатоквартирні житлові будинки в Слобідському районі Харкова, палали квартири та автомобілі. 

Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА04.06.25, 04:18 • 27415 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Telegram
Безпілотний літальний апарат
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