Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА
Київ • УНН
Вночі 4 червня російська армія атакувала Харків дев’ятьма дронами та двома ракетами, спричинивши пожежі. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.
У ніч проти 04 червня російська армія атакувала Харків дев’ятьма ударними БПЛА та двома ракетами, тип яких наразі встановлюється. Про це інформує УНН з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
Наслідки комбінованої атаки Харкова, попередньо, ворожими ракетами та БпЛА
"Новобаварський район. Внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік. Внаслідок "прильоту" ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 м.кв. Також спалахнула будівля СТО на площі 200 м.кв.", - додав він.
За словами Ігоря Терехова, для ударів по Харкову ворог застосував 9 "шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється.
"На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок. Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери", - повідомив мер Харкова.
Нагадаємо
Вночі 4 червня росіяни атакували Харків дронами, спричинивши пожежі в промзонах та пошкодивши приватний будинок. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.
Постраждали понад 200 будинків, а також великі й малі підприємства: ворог продовжує нищити Харків - Терехов02.06.25, 16:34 • 3190 переглядiв