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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 12615 перегляди

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Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

Вночі 4 червня російська армія атакувала Харків дев’ятьма дронами та двома ракетами, спричинивши пожежі. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.

Комбінована атака рф на Харків: ворог вдарив по місту ракетами та БПЛА

У ніч проти 04 червня російська армія атакувала Харків дев’ятьма ударними БПЛА та двома ракетами, тип яких наразі встановлюється. Про це інформує УНН з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, очільника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.  

Наслідки комбінованої атаки Харкова, попередньо, ворожими ракетами та БпЛА

- йдеться у дописі Синєгубова.

"Новобаварський район. Внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік. Внаслідок "прильоту" ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 м.кв. Також спалахнула будівля СТО на площі 200 м.кв.", - додав він.

За словами Ігоря Терехова, для ударів по Харкову ворог застосував 9 "шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється.

"На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок. Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери", - повідомив мер Харкова.

Нагадаємо

Вночі 4 червня росіяни атакували Харків дронами, спричинивши пожежі в промзонах та пошкодивши приватний будинок. Внаслідок обстрілу постраждав 30-річний чоловік.

Постраждали понад 200 будинків, а також великі й малі підприємства: ворог продовжує нищити Харків - Терехов02.06.25, 16:34 • 3190 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
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