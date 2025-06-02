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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Постраждали понад 200 будинків, а також великі й малі підприємства: ворог продовжує нищити Харків - Терехов

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

Російські війська у травні пошкодили 204 житлові будинки, ринок, депо, підприємства та соціальні об'єкти. Комунальники закрили майже 3 тисячі вікон і відремонтували 70 дахів.

Постраждали понад 200 будинків, а також великі й малі підприємства: ворог продовжує нищити Харків - Терехов

Через удари зс рф по Харкову були пошкоджено сотні багатоповерхівок та приватних осель, а також ринок, депо, соціальні об'єкти і підприємства. Передає УНН із посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

Деталі 

Бити по житлу та підприємствам - такі цілі виконує ворог, зокрема у травні, за словами очільника Харкова Ігоря Терехова, російські війська пошкодили 204 житлових будинки. З них 101 - багатоповерхівки, ще 103 - приватні оселі, підтвердив мер Харкова. 

Ворог б’є не тільки по житлу - під атаками були великі й малі підприємства. Серед них: тролейбусне депо, ринок "Барабашово", типографія та інші бізнеси, а також соціальні обʼєкти.

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Це - наші робочі місця, наш транспорт, наш щоденний ритм життя, зауважив мер міста.

Він додав, що комунальні служби закрили майже 3 тисячі вибитих вікон і відремонтували 70 дахів. 

Нагадаємо

Вночі 31 травня Харків зазнав атаки ворожих БпЛА, постраждали Шевченківський та Київський райони.

Вранці 2 червня росія атакувала Харків ракетами та дронами, поранивши шістьох людей, включно з двома дітьми.

В результаті атаки травми отримали шість мирних мешканців, серед яких – дитина

Удар дронів по Харкову: поранення зазнала 61-річна жінка30.05.25, 04:54 • 3540 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійнаНерухомість
Ігор Терехов
Харків
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