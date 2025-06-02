Пострадали более 200 домов, а также крупные и малые предприятия: враг продолжает уничтожать Харьков - Терехов
Киев • УНН
Российские войска в мае повредили 204 жилых дома, рынок, депо, предприятия и социальные объекты. Коммунальщики закрыли почти 3 тысячи окон и отремонтировали 70 крыш.
Из-за ударов вс рф по Харькову были повреждены сотни многоэтажек и частных домов, а также рынок, депо, социальные объекты и предприятия. Передает УНН со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.
Детали
Бить по жилью и предприятиям - такие цели выполняет враг, в частности в мае, по словам главы Харькова Игоря Терехова, российские войска повредили 204 жилых дома. Из них 101 - многоэтажки, еще 103 - частные дома, подтвердил мэр Харькова.
Враг бьет не только по жилью - под атаками были крупные и малые предприятия. Среди них: троллейбусное депо, рынок "Барабашово", типография и другие бизнесы, а также социальные объекты.
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Это - наши рабочие места, наш транспорт, наш ежедневный ритм жизни, отметил мэр города.
Он добавил, что коммунальные службы закрыли почти 3 тысячи выбитых окон и отремонтировали 70 крыш.
Напомним
Ночью 31 мая Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА, пострадали Шевченковский и Киевский районы.
Утром 2 июня россия атаковала Харьков ракетами и дронами, ранив шесть человек, включая двоих детей.
В результате атаки травмы получили шесть мирных жителей, среди которых – ребенок.
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