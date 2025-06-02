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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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Пострадали более 200 домов, а также крупные и малые предприятия: враг продолжает уничтожать Харьков - Терехов

Киев • УНН

 • 1820 просмотра

Российские войска в мае повредили 204 жилых дома, рынок, депо, предприятия и социальные объекты. Коммунальщики закрыли почти 3 тысячи окон и отремонтировали 70 крыш.

Пострадали более 200 домов, а также крупные и малые предприятия: враг продолжает уничтожать Харьков - Терехов

Из-за ударов вс рф по Харькову были повреждены сотни многоэтажек и частных домов, а также рынок, депо, социальные объекты и предприятия. Передает УНН со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

Детали 

Бить по жилью и предприятиям - такие цели выполняет враг, в частности в мае, по словам главы Харькова Игоря Терехова, российские войска повредили 204 жилых дома. Из них 101 - многоэтажки, еще 103 - частные дома, подтвердил мэр Харькова. 

Враг бьет не только по жилью - под атаками были крупные и малые предприятия. Среди них: троллейбусное депо, рынок "Барабашово", типография и другие бизнесы, а также социальные объекты.

Восстановление Госпрома в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит миссию «специального мониторинга»12.12.24, 14:47 • 15001 просмотр

Это - наши рабочие места, наш транспорт, наш ежедневный ритм жизни, отметил мэр города.

Он добавил, что коммунальные службы закрыли почти 3 тысячи выбитых окон и отремонтировали 70 крыш. 

Напомним

Ночью 31 мая Харьков подвергся атаке вражеских БПЛА, пострадали Шевченковский и Киевский районы.

Утром 2 июня россия атаковала Харьков ракетами и дронами, ранив шесть человек, включая двоих детей.

В результате атаки травмы получили шесть мирных жителей, среди которых – ребенок

Удар дронов по Харькову: ранение получила 61-летняя женщина30.05.25, 04:54 • 3540 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаНедвижимость
Игорь Терехов
Харьков
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