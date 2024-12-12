Восстановление Госпрома в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит миссию «специального мониторинга»
Киев • УНН
ЮНЕСКО направит миссию в Харьков для фиксации повреждений здания Госпрома и координации его восстановления. Украина станет первой страной, где применят механизм «специального мониторинга» ЮНЕСКО.
Миссия ЮНЕСКО отправится в Украину, в Харьков, для того, чтобы зафиксировать повреждения здания Госпрома, а также скоординировать международные усилия по восстановлению памятника.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций.
Комитет ЮНЕСКО принял решение о применении в экстренном порядке механизма «специального мониторинга» (ad hoc monitoring) в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове. Это произойдет впервые в мире - Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм.
Отмечается, что миссия «специального мониторинга» ЮНЕСКО позволит должным образом зафиксировать повреждения здания Госпрома и скоординировать меры по восстановлению памятника. Кроме того, результаты работы миссии станут основой для дальнейшего привлечения российских военных преступников к ответственности.
Также важно, что миссией ЮНЕСКО запланировано в дальнейшем координировать международные усилия по восстановлению Госпрома.
Напомним,
В начале полномасштабного вторжения, 1 марта 2022 года окна в здании Госпрома были выбиты в результате ракетного удара ВС РФ.
В 2023 году ЮНЕСКО внесла Госпром в список объектов для усиленной защиты, но это не включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
российские войска снова, уже более существенно повредили авиабомбами здание Госпрома в Харькове 28 октября 2024 года.
В результате российской атаки на Госпром в Харькове пострадал 7-й подъезд, выпало стекло из сотен окон, но все основные конструкции уцелели. Несмотря на то, что здание не имеет больших разрушений, его восстановление может занять годы.