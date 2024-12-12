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Восстановление Госпрома в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит миссию «специального мониторинга»

Восстановление Госпрома в Харькове: ЮНЕСКО впервые применит миссию «специального мониторинга»

Киев  •  УНН

 • 5949 просмотра

ЮНЕСКО направит миссию в Харьков для фиксации повреждений здания Госпрома и координации его восстановления. Украина станет первой страной, где применят механизм «специального мониторинга» ЮНЕСКО.

Миссия ЮНЕСКО отправится в Украину, в Харьков, для того, чтобы зафиксировать повреждения здания Госпрома, а также скоординировать международные усилия по восстановлению памятника.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Комитет ЮНЕСКО принял решение о применении в экстренном порядке механизма «специального мониторинга» (ad hoc monitoring) в отношении Дома Государственной промышленности в Харькове. Это произойдет впервые в мире - Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм.

Отмечается, что миссия «специального мониторинга» ЮНЕСКО позволит должным образом зафиксировать повреждения здания Госпрома и скоординировать меры по восстановлению памятника. Кроме того, результаты работы миссии станут основой для дальнейшего привлечения российских военных преступников к ответственности.

Также важно, что миссией ЮНЕСКО запланировано в дальнейшем координировать международные усилия по восстановлению Госпрома.

Напомним,

 В начале полномасштабного вторжения, 1 марта 2022 года окна в здании Госпрома были выбиты в результате ракетного удара ВС РФ.

В 2023 году ЮНЕСКО внесла Госпром в список объектов для усиленной защиты, но это не включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

российские войска снова, уже более существенно повредили авиабомбами здание Госпрома в Харькове 28 октября 2024 года.

В результате российской атаки на Госпром в Харькове пострадал 7-й подъезд, выпало стекло из сотен окон, но все основные конструкции уцелели. Несмотря на то, что здание не имеет больших разрушений, его восстановление может занять годы

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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