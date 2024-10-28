Удар рф по Харкову: пошкоджено будівлю Держпрому, що під охороною ЮНЕСКО
Київ • УНН
Російські війська пошкодили авіабомбами будівлю Держпрому в Харкові, яка є пам'яткою архітектури під охороною ЮНЕСКО. Також пошкоджено медзаклад та адмінбудівлі, є 6 постраждалих.
У результаті удару рф по Харкову пошкоджено будівлю Держпрому, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
"Будівля Держпрому в Харкові під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури. Росіяни вдарили по ній авіабомбами. Вони гірші за нацистів, звичайні мр*зі", - написав Єрмак у Telegram-каналі.
Додамо
Держпром був збудований у 20-х роках минулого століття.
Його називають найвідомішим об'єктом радянського конструктивізму. Знаходиться у попередньому списку ЮНЕСКО
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У центральній частині Харкова внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю медичного закладу та адміністративні установи. Наразі відомо про шістьох постраждалих, огляд місця влучання триває.