Удар рф по Харькову: повреждено здание Госпрома, находящееся под охраной ЮНЕСКО
Киев • УНН
Российские войска повредили авиабомбами здание Госпрома в Харькове, которое является памятником архитектуры под охраной ЮНЕСКО. Также повреждены медучреждение и админздания, есть 6 пострадавших.
В результате удара рф по Харькову повреждено здание Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
"Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры. Россияне ударили по нему авиабомбами. Они хуже нацистов, обычные мр*зи", - написал Ермак в Telegram-канале.
Добавим
Госпром был построен в 20-х годах прошлого века.
Его называют самым известным объектом советского конструктивизма. Находится в предварительном списке ЮНЕСКО
Ранее
В центральной части Харькова в результате российского обстрела повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. Известно о шести пострадавших, осмотр места попадания продолжается.