Удар по Харкову 2 червня: встановити тип ракети не вдалось
Київ • УНН
Російські окупанти атакували Харків дронами та ракетами 2 червня, поранивши шістьох мирних жителів, включно з дитиною. Пошкоджено будинки та авто, тип ракет встановлюється.
У понеділок, 2 червня, російські окупанти атакували Харків безпілотниками і ракетами: постраждали мирні мешканці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
В результаті атаки травми отримали шість мирних мешканців, серед яких – дитина. Було пошкоджено будівлі підприємства, а також щонайменше сім приватних житлових будинків, авто.
Проте наразі слідству не вдалось встановити точний тип ракет, який був використаний під час обстрілу. Наразі це зробити неможливо через обмежену кількість уламків, виявлених на місці події.
За попередньою інформацією, йдеться або про північнокорейські ракети типу KN-23, або про ракети 9М723, які є складовою комплексу "Іскандер". Для підтвердження цих даних будуть призначені відповідні експертні дослідження. Про результати буде повідомлено додатково
Нагадаємо
Вночі, 2 червня, російські війська атакували Харків за допомогою БПЛА. Вибухи пролунали у декількох районах міста: є постраждалі серед мирних жителів.