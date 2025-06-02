Удар по Харькову 2 июня: установить тип ракеты не удалось

В понедельник, 2 июня, российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками и ракетами: пострадали мирные жители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В результате атаки травмы получили шесть мирных жителей, среди которых – ребенок. Были повреждены здания предприятия, а также как минимум семь частных жилых домов, авто.

Однако следствию не удалось установить точный тип ракет, который был использован во время обстрела. Сейчас это сделать невозможно из-за ограниченного количества обломков, обнаруженных на месте происшествия.

По предварительной информации, речь идет либо о северокорейских ракетах типа KN-23, либо о ракетах 9М723, которые являются составной частью комплекса "Искандер". Для подтверждения этих данных будут назначены соответствующие экспертные исследования. О результатах будет сообщено дополнительно