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Удар по Харькову 2 июня: установить тип ракеты не удалось

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Российские оккупанты атаковали Харьков дронами и ракетами 2 июня, ранив шестерых мирных жителей, включая ребенка. Повреждены дома и авто, тип ракет устанавливается.

Удар по Харькову 2 июня: установить тип ракеты не удалось

В понедельник, 2 июня, российские оккупанты атаковали Харьков беспилотниками и ракетами: пострадали мирные жители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

В результате атаки травмы получили шесть мирных жителей, среди которых – ребенок. Были повреждены здания предприятия, а также как минимум семь частных жилых домов, авто.

Однако следствию не удалось установить точный тип ракет, который был использован во время обстрела. Сейчас это сделать невозможно из-за ограниченного количества обломков, обнаруженных на месте происшествия.

По предварительной информации, речь идет либо о северокорейских ракетах типа KN-23, либо о ракетах 9М723, которые являются составной частью комплекса "Искандер". Для подтверждения этих данных будут назначены соответствующие экспертные исследования. О результатах будет сообщено дополнительно

– заявили в прокуратуре.

Напомним

Ночью, 2 июня, российские войска атаковали Харьков с помощью БПЛА. Взрывы прогремели в нескольких районах города: есть пострадавшие среди мирных жителей.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
9К720 Искандер
Харьков
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