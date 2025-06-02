Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

У ніч на понеділок, 02 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.

Харків під атакою ворожих БпЛА. Потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі. За попередніми даними, "прильоти" ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському району Харкова. Виникла пожежа - написав чиновник у своєму Telegram-каналі о 04:11.

"На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - повідомив чиновник о 04:19.

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