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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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1 червня, 14:33 • 29026 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

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Безпілотний літальний апарат

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Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 1898 перегляди

Вночі 02 червня російські війська атакували Харків безпілотниками, вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

У ніч на понеділок, 02 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, передає УНН.

Харків під атакою ворожих БпЛА. Потужні вибухи пролунали у Шевченківському районі. За попередніми даними, "прильоти" ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському району Харкова. Виникла пожежа

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі о 04:11.

"На цю хвилину - без викликів щодо постраждалих", - повідомив чиновник о 04:19.

Президент України попередив про підготовку рф масованого удару та закликав не ігнорувати тривоги01.06.25, 22:13 • 6048 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Олег Синєгубов
Харків
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