Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар
Киев • УНН
Ночью 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками, взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах. В результате обстрела возник пожар.
В ночь на понедельник, 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате вражеского обстрела возник пожар. Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.
Харьков под атакой вражеских БПЛА. Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. По предварительным данным, "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар
"На эту минуту - без вызовов по пострадавшим", - сообщил чиновник в 04:19.
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