Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

В ночь на понедельник, 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате вражеского обстрела возник пожар. Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

Харьков под атакой вражеских БПЛА. Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. По предварительным данным, "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар - написал чиновник в своем Telegram-канале в 04:11.

"На эту минуту - без вызовов по пострадавшим", - сообщил чиновник в 04:19.

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