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Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня
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1 июня, 14:33 • 28409 просмотра

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Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Ночью 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками, взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах. В результате обстрела возник пожар.

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

В ночь на понедельник, 02 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате вражеского обстрела возник пожар. Об этом сообщает председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает УНН.

Харьков под атакой вражеских БПЛА. Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. По предварительным данным, "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар

- написал чиновник в своем Telegram-канале в 04:11.

"На эту минуту - без вызовов по пострадавшим", - сообщил чиновник в 04:19.

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги01.06.25, 22:13 • 5106 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Харьков
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